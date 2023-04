Benzema scoort razendsnelle hattrick, invaller Hazard pikt eerste assist in anderhalf jaar mee

Van augustus 2021 was het al geleden: een assist van Eden Hazard in de competitie. Maar meer dan anderhalf jaar later is het hem nog eens gelukt. De Belg bediende Lucas Vazquez en zo diepte Real de score in de toegevoegde tijd nog uit tot maar liefst 6-0.

Het was een dag met mijlpalen voor Hazard want het was ook al van september geleden dat hij nog eens voet had gezet op het gras van Bernabeu.

Hazard mocht na een uur invallen als de zege al lang binnen was voor Real. Voor de rust had Rodrygo de score geopend. En rond het halfuur was het dan Benzema-time. 7 minuten had de Franse spits nodig om drie keer te scoren. Het was de snelste hattrick uit zijn carrière.

In de tweede helft kwamen er nog twee Madrileense goals bij en zo werd Valladolid dus een hapje voor Real. De titel is al weg voor de Koninklijke, maar de tweede plek hebben Courtois en co wel stevig vast.