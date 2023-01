Barcelona luistert feestavond op met zuinige overwinning tegen Getafe

De wedstrijd begon met een open doekje voor de thuisploeg, die eerder deze week in Saudi-Arabië de Supercup gewonnen had tegen Real Madrid. Voor die gelegenheid vormden de spelers van Getafe een erehaag voor Barça.

Bij de thuisploeg werd ook Sergio Busquets in de bloemetjes gezet voor zijn 700e wedstrijd in het shirt van Barcelona.



Na de festiviteiten was het ook Barça dat het voortouw nam. Na enkele waarschuwingen was het Pedri die 10 minuten voor de rust kon scoren, op aangeven van Raphinha.

Een stug Getafe gaf in het vervolg van de wedstrijd nog weinig weg en was in de 2e helft ook zelf nog eens gevaarlijk. Borja Mayoral kon zijn kopbal niet binnen het kader krijgen. De ex-spits van Real Madrid had in de 1e helft ook al eens gescoord, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook Barcelona kon niet meer scoren, maar dankzij de 13e clean sheet van het seizoen volstond één doelpunt voor de overwinning.