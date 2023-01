Real Madrid blijft in het zog van leider Barcelona na winst in Bilbao

Met Thibaut Courtois tussen de palen en zonder de geblesseerde Eden Hazard moest Real Madrid aanvankelijk het spel ondergaan in Bilbao. De thuisploeg startte verschroeiend, maar kon het vroege overwicht niet uitdrukken in een doelpunt.

Dat brak Bilbao zuur op halfweg de 1e helft, want Real Madrid toonde zich wel efficiënt voor doel. Benzema opende de score na een fraaie volley met zijn mindere linker.

Voor de Fransman was het zijn 228e goal in de Primera Division, waarmee hij beter doet dan de legendarische Alfredo Di Stefano en even goed als die andere Real-legende, Raul Gonzalez Blanco.

Ook na het openingsdoelpunt had Bilbao nog genoeg mogelijkheden om te scoren. Een kwartier voor tijd werd de 1-1 van Iñaki Williams afgekeurd wegens buitenspel. In de slotminuten zorgde Toni Kroos voor de bevrijdende 0-2.

Dankzij de overwinning blijft Real Madrid in het spoor van leider Barcelona, dat 3 punten meer telt dan de Koninklijke.