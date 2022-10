Thibaut Courtois viert zijn rentree met 3-1-zege, heerlijke goal van Valverde

Bekijk de kanonskogel van Valverde

Na 3 weken zenuwpijn in zijn onderrug stond Thibaut Courtois voor het eerst weer tussen de palen.

De Belgische doelman werd voor de match in de bloemetjes gezet door Iker Casillas, omdat hij dinsdag uitgeroepen werd tot beste doelman ter wereld.

Op het veld zag Courtois hoe zijn team al na 6 minuten op voorsprong klom tegen Sevilla. Vinicius legde de bal panklaar voor Modric, die enkel maar hoefde binnen te tikken.

Real liet zich in slaap wiegen en plots was Courtois geklopt. Lamela werd vrijgespeeld en legde de bal met buitenkant links naast Courtois in doel. Knappe goal.

10 minuten voor tijd een snelle uitbraak van Real. Vinicius - weer hij - legde breed naar Lucas Vazquez, die niet meer kon missen.

De goal van de match kwam op naam van Federico Valverde. Met een kanonskogel van buiten de zestien knalde hij overhoeks de 3-1 binnen. Real staat nu 6 punten los van Barcelona, dat morgen Bilbao ontvangt.