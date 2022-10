Dembélé steelt de show tegen Bilbao: 1 goal en 3 assists in 4-0-zege Barcelona

Bilbao bouwde de laatste jaren een reputatie op van reuzendoder, maar deze keer liet de reus zich niet vellen. Dat was al na 22 minuten duidelijk.



Ousmane Dembélé kreeg een hele match te veel ruimte en profiteerde daar maximaal van. Hij zorgde zelf, op aangeven van Robert Lewandowski, voor de 1-0 en gaf dat cadeautje terug aan de Pool voor de 3-0.



Tussendoor had Dembélé ook al een assist gegeven aan Sergi Roberto en in de tweede helft maakte de Fransman zijn hattrick aan assists vol. Ferran Torres was nu de afwerker.



Barcelona houdt op die manier Real Madrid enigszins binnen schot. Het verschil is na 11 speeldagen nog altijd 3 punten.