De olé's weergalmen in Madrid: Real deelt stevige eerste tik uit, Barcelona likt wonden na Clasico

clock 18:17 einde, 18 uur 17. EINDE: 3-1! Real Madrid heeft een eerste tik uitgedeeld aan de eeuwige rivaal. Op eigen veld legde het zijn dominantie op tegen een besluiteloos Barcelona. Lewandowski miste de gelijkmaker op een sleutelmoment in de partij. De bezoekers deden Real nog bibberen in het slot, maar Rodrygo trok zijn ploeg over de streep. . EINDE: 3-1! Real Madrid heeft een eerste tik uitgedeeld aan de eeuwige rivaal. Op eigen veld legde het zijn dominantie op tegen een besluiteloos Barcelona. Lewandowski miste de gelijkmaker op een sleutelmoment in de partij. De bezoekers deden Real nog bibberen in het slot, maar Rodrygo trok zijn ploeg over de streep.

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92.

clock 90+2' Gele kaart voor Franck Kessié van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 92 yellow card Franck Kessié FC Barcelona

clock 90+2' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 92 door Rodrygo van Real Madrid. 3, 1. penalty Real Madrid FC Barcelona einde 3 1

clock 90' tweede helft, minuut 90. Doelpunt Rodrygo: 3-1! Rodrygo dribbelt in de box en kapt de enthousiaste Garcia kinderlijk uit. De Braziliaan gaat neer. Penalty! Een koud kunstje voor Rodrygo, die de bal vanop de stip in het hoekje schuift. . Doelpunt Rodrygo: 3-1! Rodrygo dribbelt in de box en kapt de enthousiaste Garcia kinderlijk uit. De Braziliaan gaat neer. Penalty! Een koud kunstje voor Rodrygo, die de bal vanop de stip in het hoekje schuift.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Real Madrid, Antonio Rüdiger erin, Dani Carvajal eruit wissel substitution out Dani Carvajal substitution in Antonio Rüdiger

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, Karim Benzema eruit wissel substitution out Karim Benzema substitution in Marco Asensio

clock 86' tweede helft, minuut 86. Doelpunt Torres: 2-1! De aansluitingstreffer is een feit. Real had Barcelona schijnbaar vakkundig in slaap gewiegd. Maar dat was buiten Ansu Fati gerekend. De invaller pakt meteen uit met een goede actie en zet Ferran Torres alleen voor doel. De Spaanse spits twijfelt niet en tikt de 2-1 binnen. . Doelpunt Torres: 2-1! De aansluitingstreffer is een feit. Real had Barcelona schijnbaar vakkundig in slaap gewiegd. Maar dat was buiten Ansu Fati gerekend. De invaller pakt meteen uit met een goede actie en zet Ferran Torres alleen voor doel. De Spaanse spits twijfelt niet en tikt de 2-1 binnen.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Vinícius Júnior eruit wissel substitution out Vinícius Júnior substitution in Rodrygo

clock 84' tweede helft, minuut 84.

clock 83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Ferran Torres van FC Barcelona. 2, 1. goal Real Madrid FC Barcelona einde 2 1

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij FC Barcelona, Franck Kessié erin, Pedri eruit wissel substitution out Pedri substitution in Franck Kessié

clock 81' Gele kaart voor Gavi van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 81 yellow card Gavi FC Barcelona

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Real Madrid, Eduardo Camavinga erin, Luka Modric eruit wissel substitution out Luka Modric substitution in Eduardo Camavinga

clock 75' tweede helft, minuut 75. De vele wissels zorgen voor weinig animo. Integendeel. Het spel ligt te vaak stil. Real Madrid lacht in het vuistje, Barcelona ziet de tijd genadeloos wegtikken. . De vele wissels zorgen voor weinig animo. Integendeel. Het spel ligt te vaak stil. Real Madrid lacht in het vuistje, Barcelona ziet de tijd genadeloos wegtikken.

clock 75' Gele kaart voor Luka Modric van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 75 yellow card Luka Modric Real Madrid

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij FC Barcelona, Ansu Fati erin, Ousmane Dembélé eruit wissel substitution out Ousmane Dembélé substitution in Ansu Fati

clock 69' tweede helft, minuut 69. Ti ta tovenaar. Bernabéu staat recht op de banken voor de Modric. De middenvelder pakt twee keer op evenveel minuten uit met een technisch handigheidje. Een eerste keer wipt hij het leer sierlijk over het been van een glijdende Catalaan. Niet veel later pakt hij uit met een heerlijk hakje. P oetry in motion. . Ti ta tovenaar. Bernabéu staat recht op de banken voor de Modric. De middenvelder pakt twee keer op evenveel minuten uit met een technisch handigheidje. Een eerste keer wipt hij het leer sierlijk over het been van een glijdende Catalaan. Niet veel later pakt hij uit met een heerlijk hakje. Poetry in motion.