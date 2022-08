Largie Ramazani (21) helpt Almeria met nieuw doelpunt aan stuntzege tegen Sevilla

Largie Ramazani is helemaal terug boven water aan het komen. De jonge Belg scoorde op de openingsspeeldag van La Liga al tegen het grote Real Madrid, zaterdag deed hij dat kunstje netjes over tegen Sevilla, vorig jaar vierde in de Spaanse competitie.

Oliver Torres opende voor de bezoekers op het halfuur de score, maar vlak voor rust koos Ramazani zijn moment. Op snelheid verraste hij de verdedigers van Sevilla en met een beheerste trap werkte hij de 1-1 overhoeks tegen de netten. Sadiq maakte na rust het feestje van Almeria compleet met de winnende 2-1.



Met zijn tweede doelpunt in drie wedstrijden lijkt Ramazani (21) zo eindelijk zijn grote potentieel waar te maken. De Belgische jeugdinternational verliet op zijn 12e ons land voor Engeland en kwam via Charlton bij Manchester United terecht. Daar kon de bliksemsnelle en dribbelvaardige winger niet doorbreken.

Het Spaanse Almeria bood in 2020 een uitweg. De Andalusische club promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau en charmeerde dit seizoen al de neutrale voetbalsupporter, mede dankzij basispion Ramazani.