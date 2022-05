Real Madrid draait rode lantaarn Levante door de gehaktmolen met 6 doelpunten

Real Madrid blijft op een roze wolk verder zweven. De Koninklijke is al lang zeker van het kampioenschap, maar de voet van het gaspedaal halen, deed de thuisploeg vanavond allerminst. Hattrick-hero Vinicius en co trakteerden Bernabéu op maar liefst zes doelpunten. Ook Thibaut Courtois was opnieuw van de partij.