Zware botsing van Araujo overschaduwt zege van Barcelona tegen Celta

In de heenronde had Barcelona op bezoek bij Celta nog een 0-3-voorsprong verkwanseld, maar zover kwam het vanavond niet.



De thuisploeg mocht gaan rusten met een 2-0-voorsprong na goals van Depay en Aubameyang, die ook meteen na de rust nog een doelpuntje binnen prikte.



Even mocht Celta hopen op een nieuwe remonte na de snelle 3-1 van Aspas, maar na een rode kaart voor Murillo was de kous af voor de bezoekers.



Toch was er nog opschudding in Camp Nou, na een stevige botsing tussen Gavi en Araujo. Die laatste strompelde nog even voort, maar zakte dan als een pudding in elkaar.



De Urugayaan werd minutenlang verzorgd op het veld en werd uiteindelijk met de ziekenwagen afgevoerd. Barcelona liet later op Twitter weten dat de verdediger een hersenschudding heeft opgelopen.