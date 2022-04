Real Madrid begaat in eigen huis geen misstap tegen Getafe

Na de spectaculaire zege (1-3) op het veld van Chelsea in de Champions League moest Real Madrid vanavond opnieuw aan de bak in La Liga.



Tegen het altijd stugge Getafe liet Ancelotti Kroos en Modric op de bank. Toch nam de thuisploeg de wedstrijd meteen in handen en dat resulteerde na 38 minuten in de openingtreffer. Vinicius met de sublieme assist buitenkant voet, Casemiro knikte binnen.



Ook na de pauze had Getafe het moeilijk om een vuist te maken en 20 minuten voor tijd had Real zijn gerustellende 2-0-voorsprong te pakken. Rodrygo vond Lucas en die nagelde de bal staalhard binnen.



Dankzij de zege lopen Courtois en co opnieuw 12 punten uit op eerste achtervolger Sevilla. Al heeft Barcelona wel nog 2 wedstrijden te goed.