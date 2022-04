BEKIJK: Courtois en 3(!) penalty's helpen Real Madrid voorbij Celta

Tijdens de internationale break had Real Madrid de wonden van de Clasico wat kunnen laten helen, maar de leider had vooral een goede prestatie nodig om de nederlaag tegen Barça uit te wissen.

Maar Real Madrid had het knap lastig tegen Celta en mocht vooral Thibaut Courtois bedanken dat de nul op het bord bleef. De Koninklijke kon er amper iets tegenover zetten, maar ging dankzij een strafschop van Benzema wel rusten met een voorsprong. De gelijkmaker van Celta werd afgekeurd door de VAR.

Meteen na rust was het dan toch raak voor de thuisploeg: Nolito kon Courtois dan toch eens verschalken. Een meer dan verdiende gelijkmaker voor Celta.

Real Madrid zat in de problemen, maar kreeg wat hulp van de scheidsrechter. In enkele minuten tijd ging de bal twee keer wel heel gemakkelijk op de stip. Benzema verkwanselde de eerste kans, maar scoorde daarna toch zijn 34e goal van het seizoen (in alle competities).

Zo blijft Real Madrid met 69 punten op kop in La Liga. Barcelona volgt op 15 punten, maar heeft wel nog twee duels tegoed. Eerste achtervolger Sevilla staat op 9 punten.