BEKIJK: Joao Félix bezorgt coach Diego Simeone meest emotionele zege uit zijn carrière

Een indrukwekkend eerbetoon aan Carlos Simeone, vader van coach Diego, maakt het Wanda Metropolitano muisstil. De Argentijnse oefenmeester vloog tijdens de interlandbreak naar zijn thuisland om afscheid te nemen, samen met zijn familie.

En dus was de partij tegen Alavés geen klein werk voor Atlético. Joao Félix stak zijn trainer een hart onder de riem door al snel onhoudbaar binnen te koppen. De vroege voorsprong zorgde voor opluchting in Madrid, want op de mat was het verschil met Alavés niet wereldschokkend groot.

De bezoekers kwamen langzaamaan in de wedstrijd en pakten uit met een kopie van Félixs goal, getekend Gonzalo Escalante. Simeone voelde de bui al hangen en liet Luis Suárez en Yannick Carrasco opdraven.

Dat bleek de juiste zet. De Uruguayaanse spits zette zijn ploeg op de juiste weg via een goedkope penalty. Joao Félix zorgde voor wat meer ademruimte, Suárez legde in de slotminuten de 4-1-eindstand vast na een omschakeling.

Atlético Madrid blijft zo - na een bewogen week - meedraaien aan de top van de Spaanse competitie. Het springt voorlopig over Barcelona, dat morgenavond de topper tegen Sevilla speelt.