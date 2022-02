Thibaut Courtois houdt Real opnieuw recht, tandem Vinicius-Benzema doet de rest in het slot

Het tikje dat Real Madrid in de Champions League moest incasseren, zindert nog altijd wat na. Rayo Vallecano was op papier de ideale opkikker - de club uit een Madrileense buitenwijk had 4 keer op een rij verloren - maar op het veld bleek dat anders.

Real Madrid domineerde wel, maar echt overtuigen deed het niet. Bovendien had het onder meer een dubbele save van Thibaut Courtois nodig om de nul op het bord te houden.

Ondanks de 0-0 op het bord dacht Ancelotti er niet aan om Eden Hazard te brengen. Het was uiteindelijk de vertrouwde tandem Vinicius-Benzema die voor het verschil zorgde. De Braziliaan passeerde zijn mannetje, voor de vrijstaande Benzema was het vervolg een koud kunstje.

Door de zege zet Real zijn laatst overgebleven uitdager Sevilla weer op 9 punten, al hebben de Sevillano's morgen nog de derby tegen Betis te goed.