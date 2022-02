Mislukte generale CL-repetitie: Gareth Bale kan scorend vermogen van Real niet opkrikken

Ondanks de einduitslag was het geen saaie wedstrijd. In de eerste helft was Villarreal zeker de evenknie van Real. Vinicius had zijn dagje niet en zo liet de afwezigheid van Benzema zich nog meer voelen.

Na rust presteerde Real beter, maar Bale kreeg een grote kans niet voorbij de Man van de Match, doelman Rulli.

Dé fase van de wedstrijd kwam er pas in de extra tijd. Eden Hazard - ingevallen in de 82e minuut voor Vinicius, zette een andere invaller alleen op weg naar doel. Jovic deed het eigenlijk bijna perfect maar zijn lob op volle snelheid over de doelman strandde op de dwarslat. Pech voor Real, dat eerste achtervolger Sevilla opnieuw dichter ziet sluipen.