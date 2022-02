Real Madrid spoelt ontgoocheling van PSG door tegen laagvlieger Alaves

Een penalty redden van Messi en op het einde toch nog een dreun krijgen van Mbappé. De Champions League-wedstrijd tegen PSG had sporen achtergelaten bij Thibaut Courtois en Real Madrid.

Zelfs tegen Alaves, de voorlaatste in de stand, had Real moeite om potten te breken. Een uur lang had doelman Pacheco weinig werk, ondanks het vele balbezit van de thuisploeg.

Maar net als de vorige thuiswedstrijd tegen Granada kon Real op zo'n moment rekenen op Marco Asensio. Na een uur brak hij de ban met een heerlijke streep.

Het leek de druk wat weg te nemen bij Real: Vinicius Junior en Karim Benzema dikten de score nog wat aan. Rode Duivel Eden Hazard mocht nog 5 minuten komen mee vieren.

Met de 3-0-overwinning blijft Real Madrid op kop in La Liga, met 7 punten voorsprong op Sevilla, dat morgen op bezoek gaat bij Espanyol.