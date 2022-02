BEKIJK: Verguisde Dembélé knalt contractperikelen van zich af in nieuwe ruime zege Barcelona

4-2 tegen Atlético Madrid, 1-4 op Valencia en 2-4 in Napels. Xavi kan met zijn Barcelona mooie resultaten voorleggen de jongste weken.

Dus moest ook Athletic Club, dat met zijn gedachten al bij de bekerwedstrijd van woensdag zat, ook een klein hapje worden.

Maar Bilbao was Napoli niet en verdedigde stug. Pas met de rust in zicht kon Aubameyang de ban breken. Hij verschalkte in de herneming doelman Simon.

Met nog 23 minuten op de klok mocht de verguisde Ousmane Dembélé invallen. De Franse winger wilde zijn contract niet verlengen in het Camp Nou en mocht vertrekken van voorzitter Laporta. Dembélé liet zien dat hij nog steeds van goudwaarde is met een harde pegel.

De Nederlandse invallers Luuk de Jong en Memphis Depay pikten ook nog hun goaltje mee. Vooral voor die laatste was dat een opluchting na wekenlang blessureleed.

Met 4-0 in eigen huis kan Xavi weer een mooi cijfer aan zijn rapport toevoegen.