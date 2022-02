Atletico loopt zonder besmette Carrasco een blauwtje tegen rode lantaarn Levante

De inhaalwedstrijd tegen rode lantaarn Levante was voor Atletico de uitgelezen kans om Barcelona voorbij te gaan en steviger in de top 4 te staan.



Maar zonder de besmette Yannick Carrasco geraakten de Madrilenen nooit in het goede ritme. Levante zwaaide zowaar met 60 procent balbezit aan de rust. Atletico telde 0 schoten op doel.



De koffie bracht geen beterschap bij Diego Simeone en de zijnen. Integendeel, Levante kwam op voorsprong dankzij Melero, die de bal in de kortste hoek binnentrapte.



Atletico blijft zo op een gedeelde 4e plaats staan met Barcelona, maar Carrasco en co hebben wel een match meer gespeeld.