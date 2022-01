Carrasco tovert bij winnend Atlético met twee geweldige acties tegen Rayo

Andres Martin (Rayo Vallecano) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rodrigo De Paul (Atlético Madrid).

Andres Martin (Rayo Vallecano) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rodrigo De Paul (Atlético Madrid). tweede helft, minuut 91.

Matheus Cunha (Atlético Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Óscar Valentín (Rayo Vallecano). tweede helft, minuut 89.

Ángel Correa (Atlético Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Óscar Trejo (Rayo Vallecano). tweede helft, minuut 79.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Thomas Lemar (Atlético Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 78.