Hazard begint Clasico op de bank, verder geen verrassing in de basisploegen

15:39 vooraf, 15 uur 39. Statistieken vooraf. Vorig seizoen won Real de beide confrontaties met Barcelona in de competitie. Exact een jaar geleden op 24 oktober won Real met 1-3 in Camp Nou. In april won het ook gevleid de terugmatch met 2-1. De spelers die de meeste Claisco's in de geschiedenis speelden zijn er niet meer bij. Lionel Messi en Sergio Ramos speelden allebei 45 Clasico's. Voor het eerst sinds 2004 is geen van de twee van de partij. Ze vertrokken afgelopen zomer allebei naar PSG. Gavi speelt vandaag zijn eerste Clasico voor Barcelona. Gavi werd op 5 augustus 17 jaar, maar is niet de jongste speler ooit in de Clasico. Die eer is weggelegd voor iemand anders op het veld straks. Ansu Fati was 17 jaar en 48 dagen toen hij in december 2019 tegen Real speelde. Ook Bojan was in 2007 met zijn 17 jaar en 117 dagen nog jonger dan Gavi. . Statistieken vooraf Vorig seizoen won Real de beide confrontaties met Barcelona in de competitie. Exact een jaar geleden op 24 oktober won Real met 1-3 in Camp Nou. In april won het ook gevleid de terugmatch met 2-1.



15:12 vooraf, 15 uur 12. Ancelotti verandert niets . De 11 namen die te verwachten waren staan in de basis bij Real Madrid. Het zijn dezelfde namen die dinsdag in de Champions League een vlotte 0-5-zege boekten tegen Dinamo Kiev. Courtois staat uiteraard in doel. Vazquaz depanneert opnieuw op rechtsachter en vooraan krijgt man in vorm Benzema de steun van de Braziliaanse jonkies Vinicius en Rodrygo. Eden Hazard begint zoals verwacht op de bank. Afwachten of hij zal mogen invallen. Woensdag was hij er niet bij. Op bank bij Real zijn onder meer Valverde, Camavinga en Asensio concurrenten van Hazard voor een invalbeurt. . Ancelotti verandert niets De 11 namen die te verwachten waren staan in de basis bij Real Madrid. Het zijn dezelfde namen die dinsdag in de Champions League een vlotte 0-5-zege boekten tegen Dinamo Kiev.



15:02 vooraf, 15 uur 02. Hoe gaan de pionnen staan bij Barcelona? Bij Barcelona moeten we even afwachten hoe Ronald Koeman zijn spelers exact op het veld heeft gezet. Met Garcia, Pique en Mingueza zou het kunnen dat hij met drie centrale verdedigers speelt en verwacht dat Alba en Dest de hele flank voor hun rekening nemen. In dat geval spelen Fati en Depay met twee voorin. Algemeen wordt echter verwacht dat Mingueza als rechtsachter zal spelen in een viermansdefensie. In dat geval spelen Fati en Dest in steun van Depay voorin zoals Barcelona ook deed afgelopen week in de Champions League. Het middenveld bestaat uit De Jong, Busquets en Gavi. Pedri is niet fit en zit niet in de selectie. . Hoe gaan de pionnen staan bij Barcelona? Bij Barcelona moeten we even afwachten hoe Ronald Koeman zijn spelers exact op het veld heeft gezet. Met Garcia, Pique en Mingueza zou het kunnen dat hij met drie centrale verdedigers speelt en verwacht dat Alba en Dest de hele flank voor hun rekening nemen.



16:30 vooraf, 16 uur 30. Dit is een wedstrijd met geweldig veel rivaliteit en kwaliteit. Het gevoel is hetzelfde als bij Milan - Inter of Chelsea - Tottenham. Ik heb nog nooit gewonnen in Camp Nou, dus het wordt tijd. Carlo Ancelotti. Dit is een wedstrijd met geweldig veel rivaliteit en kwaliteit. Het gevoel is hetzelfde als bij Milan - Inter of Chelsea - Tottenham. Ik heb nog nooit gewonnen in Camp Nou, dus het wordt tijd. Carlo Ancelotti

16:25 vooraf, 16 uur 25. Ancelotti: "Moeilijk om Hazard zomaar voor de leeuwen te gooien". Een zoveelste rentree voor Eden Hazard. De Rode Duivel zit na een korte onbeschikbaarheid in de selectie voor de Clásico. Op een basisplaats lijkt hij evenwel niet te moeten rekenen. "Hazard heeft goed getraind, maar het is moeilijk om een speler die terugkeert van een blessure zomaar voor de leeuwen te gooien", vertelde trainer Carlo Ancelotti zaterdag. "Het belangrijkste is zijn beschikbaarheid. Misschien kan hij op een bepaald moment nuttig zijn." . Ancelotti: "Moeilijk om Hazard zomaar voor de leeuwen te gooien" Een zoveelste rentree voor Eden Hazard. De Rode Duivel zit na een korte onbeschikbaarheid in de selectie voor de Clásico. Op een basisplaats lijkt hij evenwel niet te moeten rekenen. "Hazard heeft goed getraind, maar het is moeilijk om een speler die terugkeert van een blessure zomaar voor de leeuwen te gooien", vertelde trainer Carlo Ancelotti zaterdag. "Het belangrijkste is zijn beschikbaarheid. Misschien kan hij op een bepaald moment nuttig zijn."

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Eric García, Gerard Piqué, Jordi Alba, Pablo Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergiño Dest, Memphis Depay, Ansu Fati Opstelling FC Barcelona Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Eric García, Gerard Piqué, Jordi Alba, Pablo Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergiño Dest, Memphis Depay, Ansu Fati

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior