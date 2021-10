Espanyol verrast Real Madrid, pegel van Hazard afgekeurd voor buitenspel

Geen Eden Hazard in de basis bij Real Madrid, wel Thibaut Courtois. Die moest zich al na een dik kwartier gewonnen geven toen Raul de Tomas van dichtbij de score opende.



Het antwoord van de Koninklijke was ondermaats en achterin leek de organisatie niet te kloppen. Op het uur verdubbelde Aleix Vidal zowaar de score voor de thuisploeg.



Meteen na de aansluitingstreffer van Benzema gooide Real-coach Ancelotti Eden Hazard in de strijd voor de laatste 20 minuten. De Rode Duivel leek even voor een punt te zorgen, maar zijn knappe doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.



En zo bleef het bij 2-1, pas de 2e nederlaag voor Real Madrid in de laatste 28 ontmoetingen met Espanyol. Voor de Madrilenen is het ook het 1e verlies van het seizoen. In de stand moeten Courtois en co nu stadsrivaal Atletico naast zich dulden. De regerende kampioen klopte gisteren FC Barcelona.