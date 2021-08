Atlético bedankt Iago Aspas na enorme misser voor open doel

No Luis Suarez, no problem. Bij gebrek aan de niet volledig fitte Uruguayaan trad Angel Correa naar de voorgrond bij Atlético. Na ruim 20 minuten zette hij de bezoekers op voorsprong met een geweldige knal in de kruising. Onder meer Yannick Carrasco liet vervolgens na om de score uit te breiden.

