Eden Hazard pikt assist mee, Real doet nog volop mee in titelstrijd

2 punten achterstand op 2 matchen van het einde. Dat is de situatie van Real Madrid en zo blijft de titel dus nog haalbaar, al heeft de Koninklijke het niet meer in eigen handen.

Tegen Granada was Real dominant. Het kwam na een goed kwartier verdiend op voorsprong. Na een mooi boogballetje kwam Modric in balbezit in de 16 en de Kroaat maakte het af. En na een goal van Rodrygo trokken de bezoekers met een dubbele bonus de rust in.

Bij die stand met nog een halfuur op de klok mocht Eden Hazard invallen. De Duivel zag hoe Granada zich niet gewonnen gaf. Molina klopte Thibaut Courtois: 1-2.

Maar de bezoekers duwden nog eens door en het was Hazard die Odriozola met een teruglegger op weg zette naar de 1-3. Match gespeeld en een minuut later was het helemaal over en uit voor Granada. Benzema kon scoren na een blunder in de Andalusische defensie.

Die 1-4 werd de eindstand en dat was ook te danken aan Thibaut Courtois. Onze nationale doelman had niet veel werk maar pakte op het einde van de partij wel uit met een wereldsave.