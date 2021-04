LIVE: Autoritair Real Madrid speelt Barça van het veld: 2-0

50' tweede helft, minuut 50. Dembélé krijgt twee kansen om een hoekschop goed voor doel te brengen, twee keer komt er geen gevaar. . Dembélé krijgt twee kansen om een hoekschop goed voor doel te brengen, twee keer komt er geen gevaar.

49' tweede helft, minuut 49. Barcelona is gretig uit de kleedkamer gekomen. Courtois laat zich voorlopig niet verrassen op voorzetten vanaf de flank.

48' tweede helft, minuut 48. Het is ondertussen ook hard beginnen te regenen in Madrid. Dat ondervindt scheidsrechter Gil Manzano ook, hij smakt hard tegen de grond.

47' tweede helft, minuut 47. Dest eruit, Griezmann erin. Sergino Dest is in de kleedkamer gebleven en het is Antoine Griezmann die aan de tweede helft mag beginnen in zijn plaats. Barça gaat dus met z'n vieren achteraan spelen, met Mingueza op rechts.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in het Estadio Alfredo Di Stefano. Kan Barça na de rust wel een vuist maken tegen dit Real Madrid?

45+10' De 2-0 van Kroos:. eerste helft, minuut 55. De 2-0 van Kroos:

45+8' De 1-0 van Benzema:. eerste helft, minuut 53. De 1-0 van Benzema:

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. We gaan rusten in Madrid met een 2-0-voorsprong voor Real Madrid, dat veel efficiëntie toonde voor de rust. Barcelona zal na de pauze uit een ander vaatje mogen tappen.

45+2' eerste helft, minuut 47. Een goal voor de rust kan wonderen doen voor Barcelona. Zelfs Lenglet gaat nog mee naar voren voor de bezoekers.

45+2' Bijna een olympisch doelpunt. Messi probeert al even een corner rechtstreeks binnen te trappen. Hij slaagt er bijna in tegen Real, maar zijn poging spat uiteen op de paal. Courtois was geklopt. . eerste helft, minuut 47.

45+1' eerste helft, minuut 46. De bezoekers proberen wel, maar bij Real staat het als een huis. Is de wedstrijd al beslist?

44' eerste helft, minuut 44. Doet Barcelona nog iets voor de rust? Thibaut Courtois heeft nog geen bal moeten pakken.

44' eerste helft, minuut 44. Het is Odriozola die Vazquez komt vervangen.

43' eerste helft, minuut 43. Nog vier minuten op de klok in de eerste helft. Voor Lucas Vazquez zit de Clasico erop. Hij kan niet meer voort na een knie-tegen-knie-botsing met Busquets.

31' eerste helft, minuut 31. Mingueza wordt overlopen door Vinicius, die wel te gretig gaat liggen in de zestien. Moet Koeman niet stilaan ingrijpen? Het gaat van kwaad naar erger bij de bezoekers...

29' eerste helft, minuut 29. 2-0 ondertussen. Na een lang oponthoud door technische problemen pikken we de draad weer op bij 2-0. Benzema en Kroos scoorden voor de thuisploeg, die duidelijk beter is dan Barcelona.

29' Messi baalt, Kroos viert na de 2-0. eerste helft, minuut 29.

14' Benzema viert de 1-0. eerste helft, minuut 14.

3' eerste helft, minuut 3. Ter Stegen geeft een bal zomaar weg, maar de thuisploeg profiteert niet. Een eerste waarschuwing voor de Duitser. . Ter Stegen geeft een bal zomaar weg, maar de thuisploeg profiteert niet. Een eerste waarschuwing voor de Duitser.