VIDEO: Dubbele treffer en assist voor Benzema in driepunter bij Celta

Na een mindere periode van Atletico Madrid is de Spaanse titelstrijd weer een heel stuk spannender geworden. Zowel Real Madrid als FC Barcelona hijgen in de nek van de leider in La Liga.

Om de druk aan te houden, moesten Thibaut Courtois en co wel gaan winnen op het veld van RC Celta. Dat moest gebeuren zonder de geblesseerde Eden Hazard. Maar gelukkig loopt er in Madrid een Franse spits in vorm rond.

Karim Benzema opende de score na 20 minuten voetballen en deed er tien minuten later nog eentje bij. Het leek een eenvoudige zege te worden voor Real, maar net voor rust was daar plots de aansluitingstrefer van Santi Mina. Rusten deden we met 1-2.

Real bleef ook na de rust de betere ploeg, maar de score uitdiepen lukte niet. Maar in het slot bediende man van de match Benzema de ingevallen Asensio voor het genadeschot.

Real komt nu op drie punten van leider Atletico, dat wel nog een match minder op de teller heeft. Barcelona, ook een match minder gespeeld, volgt op één puntje van Real.