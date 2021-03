Eden Hazard maakt zijn rentree, maar het is Benzema die schittert

Hazard op de bank, Ramos start meteen

De eerste helft had veel weg van een handbalwedstrijd. Real Madrid monopoliseerde de bal en speelde van links naar rechts. Een diepe pass was zeldzaam. Beide ploegen gingen na een magere eerste helft met een 0-0-score de kleedkamer in.

Real Madrid had een overwinning nodig om in het zog te blijven van leider Atlético Madrid. Zidane kon opnieuw rekenen op Hazard en Ramos. Hazard nestelde zich op de bank naast Modric en Kroos. Ramos kwam meteen aan de aftrap.

Wie anders dan Karim Benzema?

Real Madrid kwam beter uit de kleedkamer. Ze jaagden het tempo de hoogte in. Het gewelf van Elche vertoonde al snel breuken. Toch was het Elche-spits Dani Calvo die de 0-1 op het bord zette. Hij troefde Varane af in een luchtduel en kopte de bal via de dwarsligger in doel.



Zidane bleef niet bij de pakken zitten en stuurde zijn sterrenduo Modric/Kroos het veld op. De motor begon te draaien. Modric zette knap voor richting de tweede paal. Daar dook Karim Benzema op. De Fransman kopte de bal mooi binnen.



Zidane had nog een troef achter de hand voor de finale: Eden Hazard. Na 42 dagen niet gespeeld te hebben, moest onze landgenoot Real naar de overwinning loodsen. Toch was het Benzema die Real Madrid met een geweldige volley naar de overwinning schoot.