VIDEO: Messi evenaart Xavi en viert gepast met 2 heerlijke doelpunten

Een clubicoon is Lionel Messi al even bij Barcelona, maar met het record van 767 duels voor de Blaugrana zette hij dat toch nog eens in de verf. Het feestvarken opende zelf de festiviteiten na 13 minuten met een onhoudbare knal.

Met een even mooie treffer van Antoine Griezmann leek een vlotte zege in de maak voor Barcelona, tot de scheidsrechter naar de stip wees. Ter Stegen had niemand geraakt, maar de VAR wijzigde de beslissing niet. Rafa Mir zette de elfmeter zonder twijfel om.

Maar een doelpunt van Mingueza en nog maar eens een heerlijk afstandsschot van Messi leverden toch de overwinning op tegen Huesca. Barcelona heeft nu al 17 competitieduels op rij niet meer verloren en houdt zijn titeldroom in leven.