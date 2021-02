Courtois en Casemiro brengen spanning terug in titelstrijd in Spanje

De overvolle ziekenboeg bij Real Madrid was nog altijd te weinig een excuus voor wat de nummer twee in de stand voor de rust liet zien. Real miste Ramos, Hazard, Benzema, Carvajal, Marcelo, Valverde en Militao, maar wat onder meer Asensio en Vinicius lieten zien, was veel te weinig.

Zinedine Zidane mocht een grote kaars branden dat Thibaut Courtois wel op niveau was. Al na zes minuten pakte hij uit met een fantastische dubbele redding om de vroege 1-0 te vermijden (zie video). Real trapte in de eerste helft geen enkele bal tussen de palen.

Na de rust was het gelukkig iets beter. Real was gretiger en duwde de thuisploeg achteruit, maar opnieuw was het zonder Courtois een maat voor niets geweest.

Mendy verdedigde vreselijk uit en zo stond Orellana alleen voor Courtois. Opnieuw zorgde hij voor een broodnodige redding (zie video). Courtois werd na de match terecht de "Man van de Match".

Aan de overzijde lukte het pas voor Real op een standaardsituatie. Kroos schilderde de bal na een vrije trap op het hoofd van Casemiro aan de tweede paal: 0-1 (zie video). De 0-1 was voldoende voor een zuinige, maar uiteindelijk verdiende zege.