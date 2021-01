10-koppig Real doet slechte zaak: sterke Courtois redt penalty, maar volstaat niet tegen Levante

Levante tankte moed en begon halfweg de eerste helft aan een offensief. Courtois kwam enkele keren goed tussen op schoten van Roger, maar tegen de halve volley van Morales had de doelman geen verhaal. Morales stond moederziel alleen en plaatste de bal met veel gevoel in de verste hoek.

Hazard zakt weg na rust, Courtois blinkt uit

Niet veel later klopte diezelfde Roger onze landgenoot toch met een knappe pegel. De thuisploeg had geen weerwoord klaar. Real doet een slechte zaak in de jacht op stadsgenoot Atlético, dat morgen verder kan uitlopen in de stand.

In de tweede helft was er geen hoofdrol weggelegd voor Hazard, die op het uur werd gewisseld. Zijn vervanger, Vinicius Junior, stond nog maar net op het veld en beging al een penaltyfout. Courtois eiste wel een hoofdrol op, maakte zich groot en sloeg de poging van Roger uit zijn doel.

De openingstreffer van Asensio:

Courtois brengt redding op de penalty van Roger:

Assistent Bettoni: "Pijnlijke nederlaag"

David Bettoni, de assistent van Zinédine Zidane die de honneurs waarneemt nu die in quarantaine zit, sprak van gemengde gevoelens in de kleedkamer: "Dit verlies doet pijn. Ik zag een triest team in de kleedkamer, maar met de wil om tot het einde van het seizoen te knokken. Titels winnen zit in het DNA van deze ploeg."

"Dat we in de 2e helft met 10 tegen 11 zo hoog konden druk zetten is een goed teken. We konden de match niet winnen, maar we de spelers hebben er alles aan gedaan. Dat hebben de mensen ook gezien."

"Toen Militao rood kreeg, was mijn eerste reactie om een extra centrale verdediger in te brengen in ruil voor een middenvelder. Maar na overleg met de coach (Zidane) leek het beter om Casemiro te behouden als centrale verdediger en het duo Kroos-Modric in het middenveld te houden. Dat was de betere oplossing."