In afwezigheid van Messi blinken De Jong en Puig uit bij Barcelona

Frenkie de Jong probeert dit seizoen iedereen bij Barcelona te overtuigen van zijn kunnen en daar zal de match bij Elche zeker bij helpen. Barcelona moest het zonder Lionel Messi doen, die zijn laatste schorsingsdag uitzat.

In afwezigheid van de Argentijn eiste De Jong het dirigeerstokje op. En net voor de rust perste hij er nog een sprintje uit om een bal die op het punt stond om binnen te hobbelen hard tegen het net te trappen: 0-1.

Barcelona ontsnapte aan de gelijkmaker toen Ter Stegen een heroïsche save uit zijn mouwen op een inzet van Rigoni. Zo moesten de bezoekers tot in de diepe slotfase wachten om de zege helemaal veilig te stellen.

De Jong kroop in de huid van aangever en schilderde de 0-2 op het hoofd van Riqui Puig. Voor de 21-jarige Puig was het zijn eerste goal voor Barcelona. In de stand blijft Barcelona 3e, het volgt op 3 punten van rivaal Real Madrid.