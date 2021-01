VIDEO: Suarez helpt Atletico op zijn verjaardag aan zege tegen Valencia

Valencia is dit seizoen absoluut geen topploeg in Spanje. Het begon aan de wedstrijd als 14e in de stand. Het enige dat Atletico zorgen kon baren, is dat Valencia het uitgerekend tegen de topclubs wel goed doet. Het klopte al Real Madrid en speelde gelijk tegen Barcelona.

Atletico ondervond dat aan de lijve in de eerste helft. De leider was voor de rust vaak de mindere ploeg. De Serviër Racic beloonde Valencia door vanop zo een 25 meter heerlijk in doel te knallen (zie video). Atletico kon enkel met een standaardsituatie orde op zaken stellen. Felix werkte een corner acrobatisch af aan de tweede paal.

Na de pauze toonde Atletico waarom het bijna halfweg de competitie dé titelkandidaat is dit jaar. Atletico heeft weinig nodig om te scoren. Een snelle tegenaanval kwam via Felix bij Suarez en die scoorde knap uit een scherpe hoek (zie video). Toch al doelpunt nummer 12 voor Suarez dit seizoen. Hij is medetopschutter.

Na de 2-1 was Valencia geen partij meer voor Atletico, dat perfect in de organisatie bleef waar het moest en voetballend de betere werd. Invaller Correa maakte het werk af op assist van Llorente. De actie was op gang gebracht door Carrasco (zie video).

Atletico heeft na 18 matchen 7 punten meer dan Real en 10 dan Barcelona. Bovendien heeft het een wedstrijd minder gespeeld en is het een ploeg die nooit onder een ondergrens zakt in zijn competitiematchen.