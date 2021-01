Luis Suarez houdt Atletico Madrid op kop met goal in de slotminuut

Net voor de rust leek het meeste werk gedaan voor Atletico: op een counter lanceerde Suarez zijn spitsbroer Llorente en die scoorde met een afgeweken schot de 0-1.

Net na het uur leek de taak van Atletico nog wat makkelijker toen Alaves met een pion minder voort moest spelen na rood voor Laguardia. Maar net na de vervanging van Carrasco schoot Atletico in zijn eigen voet met een owngoal.

Plots moesten de bezoekers weer alles uit de kast halen om de zege nog uit de brand te slepen en dat lukte nog. Joao Felix sloop door de buitenspelval en bood Suarez de 2-1 aan.

De buit was binnen voor Atletico, dat zo op kop blijft in La Liga. Voor Suarez was het zijn 9e goal in de competitie. Samen met 2 assists is hij zo bij 11 goals betrokken in 12 competitiematchen voor Atletico.