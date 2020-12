Blessurevrije Hazard mag niet opdraven in 5e Real-zege op een rij

De vraag was of de blessurevrije Eden Hazard speelminuten zou krijgen van Zinedine Zidane. De Rode Duivel zat voor het eerst in 25 dagen weer in de Real-selectie, maar bleef vanavond vastgenageld op de bank.

Al in de 1e helft had Zidane nieuwe blessurezorgen, want Rodrygo moest vroegtijdig de strijd staken met spierpijn.

Tegen Granada had Real het niet echt onder onder de markt. Pas op het uur zorgde de hoog springende Casemiro voor de verlossing met een rake kopbal. De heerlijke assist kwam van de voet van Asensio.

Courtois had nog zijn werk, maar hield zijn net schoon. In de extra tijd trapte de onvermijdelijke Benzema nog de 2-0 binnen.

Dankzij de zege klimt Real weer op gelijke hoogte van stadsrivaal Atletico (dat wel 2 matchen minder heeft gespeeld). Volgende week sluit Real 2020 af met een duel tegen Elche. Komt Hazard dan wel aan de bak?