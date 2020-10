Hij kan het nog! Hazard scoort zijn eerste (pracht)goal in meer dan een jaar

15:51 einde, 15 uur 51. EINDE. Real Madrid wint met 4-1 van Huesca en neemt de koppositie opnieuw over in La Liga. Eden Hazard bekroonde zijn eerste basisplaats met een prachtdoelpunt. Onze landgenoot werd ook verkozen tot man van de match. . EINDE Real Madrid wint met 4-1 van Huesca en neemt de koppositie opnieuw over in La Liga. Eden Hazard bekroonde zijn eerste basisplaats met een prachtdoelpunt. Onze landgenoot werd ook verkozen tot man van de match.



90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Karim Benzema van Real Madrid. 4, 1. goal Real Madrid SD Huesca einde 4 1

90' tweede helft, minuut 90. Daar is dan toch de 4-1. Benzema zorgt dan toch nog voor de kers op de taart met zijn tweede van de middag. Rodrygo bewaart het overzicht en legt de bal met het hoofd terug op de Franse spits. Real neemt de koppositie opnieuw over. . Daar is dan toch de 4-1 Benzema zorgt dan toch nog voor de kers op de taart met zijn tweede van de middag. Rodrygo bewaart het overzicht en legt de bal met het hoofd terug op de Franse spits. Real neemt de koppositie opnieuw over.

89' Valverde maakt zich steeds onmisbaarder bij Real. tweede helft, minuut 89. Valverde maakt zich steeds onmisbaarder bij Real.

88' Gele kaart voor Sandro Ramírez van SD Huesca tijdens tweede helft, minuut 88 Sandro Ramírez SD Huesca

85' tweede helft, minuut 85. Een moeilijke hoge bal wordt door Sergio Ramos bijzonder knap uit de lucht gehaald. De Spaanse verdediger is niet alleen bikkelhard in het duel, maar etaleert bij momenten ook zijn technische klasse. . Een moeilijke hoge bal wordt door Sergio Ramos bijzonder knap uit de lucht gehaald. De Spaanse verdediger is niet alleen bikkelhard in het duel, maar etaleert bij momenten ook zijn technische klasse.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij SD Huesca, Gastón Silva erin, Luisinho eruit wissel Luisinho Gastón Silva

82' tweede helft, minuut 82. Real Madrid lijkt de voet wat van het gaspedaal te halen, waardoor Huesca opnieuw wat komt opzettten. Zorgen de bezoekers nog voor een verrassing? . Real Madrid lijkt de voet wat van het gaspedaal te halen, waardoor Huesca opnieuw wat komt opzettten. Zorgen de bezoekers nog voor een verrassing?

80' tweede helft, minuut 80. Mendy gaat op avontuur en neemt de volledige rechterflank voor zijn rekening. De voorzet van de Franse verdediger wordt vervolgens simpel afgeblokt. Toch een knappe inspanning van de invaller. . Mendy gaat op avontuur en neemt de volledige rechterflank voor zijn rekening. De voorzet van de Franse verdediger wordt vervolgens simpel afgeblokt. Toch een knappe inspanning van de invaller.

80' tweede helft, minuut 80.

79' Gele kaart voor Dimitris Siovas van SD Huesca tijdens tweede helft, minuut 79 Dimitris Siovas SD Huesca

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door David Ferreiro van SD Huesca. 3, 1. goal Real Madrid SD Huesca einde 3 1

74' tweede helft, minuut 74. David Ferreiro mildert! Huesca komt nog eens in de buurt van Courtois en het is meteen raak. Rafa Mir schotelt Ferreiro met een perfecte voorzet de 3-1 voor en die twijfelt niet. Een frustrerend tegendoelpunt voor Courtois. . David Ferreiro mildert! Huesca komt nog eens in de buurt van Courtois en het is meteen raak. Rafa Mir schotelt Ferreiro met een perfecte voorzet de 3-1 voor en die twijfelt niet. Een frustrerend tegendoelpunt voor Courtois.

72' tweede helft, minuut 72. Vinicius en Benzema blijven elkaar maar zoeken. De jonge Braziliaan probeert de spits alleen voor doel te zetten, maar zijn pass is net niet nauwkeurig genoeg. Real blijft de forcing voeren. . Vinicius en Benzema blijven elkaar maar zoeken. De jonge Braziliaan probeert de spits alleen voor doel te zetten, maar zijn pass is net niet nauwkeurig genoeg. Real blijft de forcing voeren.

71' tweede helft, minuut 71.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Real Madrid, Toni Kroos erin, Casemiro eruit wissel Casemiro Toni Kroos

68' tweede helft, minuut 68. Real lijkt nu volledig op toerental te komen en creëert kans na kans. Huesca lijkt zich neer te leggen bij een simpele nederlaag. . Real lijkt nu volledig op toerental te komen en creëert kans na kans. Huesca lijkt zich neer te leggen bij een simpele nederlaag.

66' Het doelpunt van Valverde. tweede helft, minuut 66. Het doelpunt van Valverde.

62' tweede helft, minuut 62. Benzema bijna met z'n tweede. Vinicius gaat de hele linkerflank af en ziet dan Benzema vrijstaan in de box. De Fransman schiet de bal via een botsend schot over, maar het mag duidelijk zijn dat er geen dispuut meer is tussen beide heren. . Benzema bijna met z'n tweede Vinicius gaat de hele linkerflank af en ziet dan Benzema vrijstaan in de box. De Fransman schiet de bal via een botsend schot over, maar het mag duidelijk zijn dat er geen dispuut meer is tussen beide heren.

61' tweede helft, minuut 61. Hazard mag gaan rusten. Zidane had al vooraf aangekondig dat hij Hazard rustig zou brengen en dat doet hij ook. Onze landgenoot mag na een uurtje gaan rusten en had zeker een impact op de wedstrijd met zijn openingsdoelpunt. . Hazard mag gaan rusten Zidane had al vooraf aangekondig dat hij Hazard rustig zou brengen en dat doet hij ook. Onze landgenoot mag na een uurtje gaan rusten en had zeker een impact op de wedstrijd met zijn openingsdoelpunt.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Marco Asensio eruit wissel Marco Asensio Rodrygo

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Real Madrid, Isco erin, Federico Valverde eruit wissel Federico Valverde Isco

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Vinícius Júnior

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij SD Huesca, Eugeni Valderrama erin, Borja García eruit wissel Borja García Eugeni Valderrama

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij SD Huesca, Sandro Ramírez erin, Kelechi Nwakali eruit wissel Kelechi Nwakali Sandro Ramírez

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Federico Valverde van Real Madrid. 3, 0. goal Real Madrid SD Huesca einde 3 0

53' tweede helft, minuut 53. Valverde voor 3! Lang moet Real niet wachten op de geruststellende 3e treffer. Benzema vindt de vrijstaande Valverde in de zestien en die schiet de bal knap overhoeks binnen. Ook Hazard was opnieuw betrokken bij het doelpunt. . Valverde voor 3! Lang moet Real niet wachten op de geruststellende 3e treffer. Benzema vindt de vrijstaande Valverde in de zestien en die schiet de bal knap overhoeks binnen. Ook Hazard was opnieuw betrokken bij het doelpunt.

52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij Real Madrid, Ferland Mendy erin, Lucas Vázquez eruit wissel Lucas Vázquez Ferland Mendy

52' tweede helft, minuut 52. Mendy voor Lucas Vazquez. Het is dan toch niet Marcelo, maar Lucas Vazquez die plaats ruimt voor Mendy. De Spanjaard lijkt last te hebben van een blessure. . Mendy voor Lucas Vazquez Het is dan toch niet Marcelo, maar Lucas Vazquez die plaats ruimt voor Mendy. De Spanjaard lijkt last te hebben van een blessure.

51' tweede helft, minuut 51. Ferlan Mendy maakt zich klaar om in te vallen. Heeft Marcelo last van een blessure of is 'Zizou' iets anders van plan? . Ferlan Mendy maakt zich klaar om in te vallen. Heeft Marcelo last van een blessure of is 'Zizou' iets anders van plan?

49' tweede helft, minuut 49. Huesca komt goed uit de kleedkamer en gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Ondanks de 2-0-voorsprong mag Real zich niet in slaap laten wiegen. . Huesca komt goed uit de kleedkamer en gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Ondanks de 2-0-voorsprong mag Real zich niet in slaap laten wiegen.

48' Geduld is een schone deugd! tweede helft, minuut 48. Geduld is een schone deugd!

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. Real Madrid en Huesca zijn er opnieuw aan begonnen! Dikt de thuisploeg zijn voorsprong nog wat aan of kan Huesca nog iets terugdoen? . TWEEDE HELFT Real Madrid en Huesca zijn er opnieuw aan begonnen! Dikt de thuisploeg zijn voorsprong nog wat aan of kan Huesca nog iets terugdoen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:52 Het doelpunt van onze landgenoot. rust, 14 uur 52. Het doelpunt van onze landgenoot.

14:52 rust, 14 uur 52.

14:49 rust, 14 uur 49. RUST. Real trekt na doelpunten van Hazard en Benzema met een 2-0-voorsprong de kleedkamer in. Huesca was zeker de evenknie van De Koninklijke, maar een streep van Hazard brak de ban in een flauwe partij. . RUST Real trekt na doelpunten van Hazard en Benzema met een 2-0-voorsprong de kleedkamer in. Huesca was zeker de evenknie van De Koninklijke, maar een streep van Hazard brak de ban in een flauwe partij.

14:47 rust, 14 uur 47. Vervanging bij SD Huesca, Javi Galán erin, Javier Ontiveros eruit wissel Javier Ontiveros Javi Galán

14:47 rust, 14 uur 47. Vervanging bij SD Huesca, David Ferreiro erin, Sergio Gómez eruit wissel Sergio Gómez David Ferreiro

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Karim Benzema van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid SD Huesca einde 2 0

45' eerste helft, minuut 45.

44' eerste helft, minuut 44. Benzema met de 2-0. Het gaat snel voor Real Madrid. Benzema controleert de bal knap op de borst en mist niet van dichtbij. Op 5 minuten tijd staat Huesca 2 doelpunten in het krijt. . Benzema met de 2-0 Het gaat snel voor Real Madrid. Benzema controleert de bal knap op de borst en mist niet van dichtbij. Op 5 minuten tijd staat Huesca 2 doelpunten in het krijt.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Eden Hazard van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid SD Huesca einde 1 0

39' eerste helft, minuut 39. Wat een doelpunt van Hazard! Eden Hazard krijgt even wat ruimte en knalt de bal dan met zijn linker staalhard tegen de netten! Wat een doelpunt van onze landgenoot! . Wat een doelpunt van Hazard! Eden Hazard krijgt even wat ruimte en knalt de bal dan met zijn linker staalhard tegen de netten! Wat een doelpunt van onze landgenoot!

37' De wedstrijd is voorlopig zeker niet om over naar huis te schrijven. eerste helft, minuut 37. De wedstrijd is voorlopig zeker niet om over naar huis te schrijven.

33' eerste helft, minuut 33. Zoekend Real. Real lijkt de bezoekers nu toch iets meer tegen de eigen zestien te drukken en zoekt geduldig naar een opening. Voorlopig is het nog niet het dagje van Eden Hazard. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. . Zoekend Real Real lijkt de bezoekers nu toch iets meer tegen de eigen zestien te drukken en zoekt geduldig naar een opening. Voorlopig is het nog niet het dagje van Eden Hazard. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.

30' eerste helft, minuut 30. Hazard krijgt even enkele meters ruimte, maar keert dan terug op zijn stappen. De bezoekers zetten De Koninklijke goed vast en maken de ruimtes zeer klein. . Hazard krijgt even enkele meters ruimte, maar keert dan terug op zijn stappen. De bezoekers zetten De Koninklijke goed vast en maken de ruimtes zeer klein.

28' eerste helft, minuut 28. Sergio Gomez duwt hoog over . Ontiveros vindt Sergio Gomez aan de tweede paal. De nummer 10 van Huesca kan nog maar net bij de voorzet, waardoor het leer hoog over de kooi van Courtois gaat. Real heeft zijn handen vol met dit Huesca. . Sergio Gomez duwt hoog over Ontiveros vindt Sergio Gomez aan de tweede paal. De nummer 10 van Huesca kan nog maar net bij de voorzet, waardoor het leer hoog over de kooi van Courtois gaat. Real heeft zijn handen vol met dit Huesca.

28' eerste helft, minuut 28.

25' eerste helft, minuut 25. Ramos met de kopbal. Marcelo vindt Sergio Ramos in de zestien met een knappe voorzet. De kapitein torent boven iedereen uit, maar kopt vervolgens te centraal om Fernandez te kloppen. Na 25 minuten hebben we een eerste echte kans voor de thuisploeg. . Ramos met de kopbal Marcelo vindt Sergio Ramos in de zestien met een knappe voorzet. De kapitein torent boven iedereen uit, maar kopt vervolgens te centraal om Fernandez te kloppen. Na 25 minuten hebben we een eerste echte kans voor de thuisploeg.

22' eerste helft, minuut 22. Hazard komt voorlopig te weinig in het spel voor, maar dat ligt niet alleen aan onze landgenoot zelf. De thuisploeg combineert gewoon niet snel genoeg om Huesca in de problemen te brengen. . Hazard komt voorlopig te weinig in het spel voor, maar dat ligt niet alleen aan onze landgenoot zelf. De thuisploeg combineert gewoon niet snel genoeg om Huesca in de problemen te brengen.

21' eerste helft, minuut 21. Rafa Mir scoort vanuit buitenspel. Rafa Mir blijft de gevaarlijkste man bij Huesca. De spits lobt de bal enige mooi over Courtois in doel, maar staat in de herhaling duidelijk buitenspel. Toch een wake-up call voor Real Madrid. . Rafa Mir scoort vanuit buitenspel Rafa Mir blijft de gevaarlijkste man bij Huesca. De spits lobt de bal enige mooi over Courtois in doel, maar staat in de herhaling duidelijk buitenspel. Toch een wake-up call voor Real Madrid.

20' eerste helft, minuut 20. Valverde kraakt zijn schot. Een afvallende bal wordt in een tijd overgenomen door Valverde. De middenvelder kraakt zijn schot, waardoor de bal vrij ver naast gaat. . Valverde kraakt zijn schot Een afvallende bal wordt in een tijd overgenomen door Valverde. De middenvelder kraakt zijn schot, waardoor de bal vrij ver naast gaat.

18' Huesca laat zich zeker niet naar de slachtbank leiden. De bezoekers speelden al 5 keer gelijk en konden nog niet winnen in La Liga. eerste helft, minuut 18. Huesca laat zich zeker niet naar de slachtbank leiden. De bezoekers speelden al 5 keer gelijk en konden nog niet winnen in La Liga.

14' eerste helft, minuut 14. Hazard op het dak van het doel. Luka Modric speelt Hazard met buitenkant voet knap aan in de zestien. Onze landgenoot kan de pass net nog devieren, waardoor de bal op het dak van het doel valt. Een acrobatische actie van de nummer 7. . Hazard op het dak van het doel Luka Modric speelt Hazard met buitenkant voet knap aan in de zestien. Onze landgenoot kan de pass net nog devieren, waardoor de bal op het dak van het doel valt. Een acrobatische actie van de nummer 7.

12' eerste helft, minuut 12. Daar is bijna Mir opnieuw voor Huesca. De spits wordt diep gestuurd, maar kan net niet bij de bal. Courtois kan het leer simpel oprapen. . Daar is bijna Mir opnieuw voor Huesca. De spits wordt diep gestuurd, maar kan net niet bij de bal. Courtois kan het leer simpel oprapen.

11' eerste helft, minuut 11. Huesca lijkt niet onder de indruk van de ploeg van Zidane en doet zeker mee in de beginfase van de wedstrijd. Real speelt niet nauwkeurig genoeg, waardoor er nog steeds geen echte doelkans te noteren valt voor Los Blancos. . Huesca lijkt niet onder de indruk van de ploeg van Zidane en doet zeker mee in de beginfase van de wedstrijd. Real speelt niet nauwkeurig genoeg, waardoor er nog steeds geen echte doelkans te noteren valt voor Los Blancos.

10' Sergio Ramos maakt vandaag zijn 500ste optreden in La Liga. eerste helft, minuut 10. Sergio Ramos maakt vandaag zijn 500ste optreden in La Liga.

7' eerste helft, minuut 7. Huesca met de eerste kans. Mir loopt Militao er vlotjes af langs de rechterflank en stoomt dan op Courtois af. Gelukkig voor Real is de hoek schuin, waardoor de spits zijn schot niet kan kadreren. . Huesca met de eerste kans Mir loopt Militao er vlotjes af langs de rechterflank en stoomt dan op Courtois af. Gelukkig voor Real is de hoek schuin, waardoor de spits zijn schot niet kan kadreren.

4' eerste helft, minuut 4. Hazard krijgt een eerste keer de bal in de voet aangespeeld. Hij begint zijn actie gretig, maar speelt de bal dan onnauwkeurig in. . Hazard krijgt een eerste keer de bal in de voet aangespeeld. Hij begint zijn actie gretig, maar speelt de bal dan onnauwkeurig in.

3' eerste helft, minuut 3. De thuisploeg neemt de wedstrijd meteen in handen en forceert een eerste hoekschop. Op een eerste echte doelkans blijft het nog even wachten. . De thuisploeg neemt de wedstrijd meteen in handen en forceert een eerste hoekschop. Op een eerste echte doelkans blijft het nog even wachten.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! . De bal rolt in de partij tussen Real en Huesca. Boekt de thuisploeg een simpele overwinning of zorgt promovendus Huesca voor een verrassing? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt in de partij tussen Real en Huesca. Boekt de thuisploeg een simpele overwinning of zorgt promovendus Huesca voor een verrassing?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:45 vooraf, 13 uur 45. Kan Real thuis eindelijk nog eens winnen? Na twee thuisnederlagen, tegen Cadiz (0-1) en Shaktar (2-3), zette Real zijn slechtste thuisreeks neer met Zidane als hoofdcoach. Er lijkt dan ook geen twijfel over te bestaan dat de thuisploeg deze negatieve spiraal zo snel mogelijk wil doorbreken. . Kan Real thuis eindelijk nog eens winnen? Na twee thuisnederlagen, tegen Cadiz (0-1) en Shaktar (2-3), zette Real zijn slechtste thuisreeks neer met Zidane als hoofdcoach. Er lijkt dan ook geen twijfel over te bestaan dat de thuisploeg deze negatieve spiraal zo snel mogelijk wil doorbreken.

13:31 vooraf, 13 uur 31. Eden Hazard is back! Misschien wat eerder dan verwacht, maar daar is hij dan! Eden Hazard verschijnt voor het eerst dit seizoen aan de aftrap voor Real Madrid. Afgelopen dinsdag viel de Belg al 20 minuten in tijdens het CL-duel met Mönchengladbach, maar vandaag krijgt hij zijn kans vanaf het begin van de wedstrijd. Tovert onze landgenoot meteen of zal het gebrek aan matchritme hem parten spelen? . Eden Hazard is back! Misschien wat eerder dan verwacht, maar daar is hij dan! Eden Hazard verschijnt voor het eerst dit seizoen aan de aftrap voor Real Madrid. Afgelopen dinsdag viel de Belg al 20 minuten in tijdens het CL-duel met Mönchengladbach, maar vandaag krijgt hij zijn kans vanaf het begin van de wedstrijd. Tovert onze landgenoot meteen of zal het gebrek aan matchritme hem parten spelen?

13:30 De elf namen bij Huesca. vooraf, 13 uur 30. De elf namen bij Huesca.

13:30 De opstelling van Real Madrid. vooraf, 13 uur 30. De opstelling van Real Madrid.

13:09 vooraf, 13 uur 09.

13:09 - Vooraf Vooraf, 13 uur 09

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Eder Militao, Marcelo, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Marcelo, Eder Militao, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois

Opstelling SD Huesca. Andrés Fernández, Pablo Maffeo, Jorge Pulido, Dimitris Siovas, Luisinho, Kelechi Nwakali, Pedro Mosquera, Borja García, Sergio Gómez, Rafa Mir, Javier Ontiveros Opstelling SD Huesca Javier Ontiveros, Rafa Mir, Sergio Gómez, Borja García, Pedro Mosquera, Kelechi Nwakali, Luisinho, Dimitris Siovas, Jorge Pulido, Pablo Maffeo, Andrés Fernández