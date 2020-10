Real blaast opnieuw warm en koud, maar viert de zege en mijlpaal voor Benzema

Real Madrid begon met Asensio en Vinicius op de flanken in steun van spits Benzema. Eden Hazard is al sinds de vorige wedstrijd uit met een spierblessure en zat niet in de selectie, Courtois stond uiteraard wel in doel.

Vinicius scoorde na een kwartier een knappe goal (zie video). Hij kreeg veel te veel tijd en ruimte en krulde mooi in de verste hoek. Maar niet voor het eerst blies de jonge Braziliaan warm en koud. Hij scoorde, maar had meteen na de pauze twee enorme kansen om er een geruststellende 0-2 van te maken.

Vinicius miste twee keer en Levante zag zijn kans om toch nog de gelijkmaker te forceren. Courtois moest enkele keer gepast ingrijpen. De beslissing viel in de extra tijd. Benzema maakte een snelle counter koel af. Voor de Franse spits is het zijn 250e goal in dienst van Real.