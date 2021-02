Benzema en Mendy brengen Real Madrid iets dichter bij leider Atletico Madrid

Nacho (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Enes Ünal (Getafe CF).

Nacho (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Enes Ünal (Getafe CF). tweede helft, minuut 92.

Sofian Chakla (Getafe CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinícius Júnior (Real Madrid). tweede helft, minuut 91.

Vrije trap voor Real Madrid. Takefusa Kubo (Getafe CF) hield Vinícius Júnior vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 90.

Door die wissel is Karim Benzema de nieuwe aanvoerder bij Real Madrid. tweede helft, minuut 86.

Luka Modric (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mauro Arambarri (Getafe CF). tweede helft, minuut 81.

Nacho (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Carles Aleña (Getafe CF). tweede helft, minuut 78.

Jaime Mata (Getafe CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nacho (Real Madrid). tweede helft, minuut 76.

Vrije trap voor Real Madrid. Carles Aleña (Getafe CF) hield Vinícius Júnior vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 75.

Vrije trap voor Getafe CF. Ferland Mendy (Real Madrid) hield Takefusa Kubo vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 71.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Marco Asensio (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 69.