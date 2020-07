Real Madrid kan 34e titel ruiken, Courtois man van de match

In de slotminuten hielden Courtois (briljante save) en Sergio Ramos (bal op lijn afgeblokt) Granada nog van de gelijkmaker. Courtois kreeg in de extra tijd nog geel na opzettelijk tijdrekken. Na de wedstrijd werd de doelman uitgeroepen tot man van de match. Hazard bleef de hele match op de bank.

Maar kort na de koffiepauze klungelde Casemiro op het middenveld. Granada counterde scherp en Darwin Machis trapte de bal tussen de benen van Courtois door in doel. De 1e tegengoal van de Rode Duivel in 509 minuten.

VIDEO: De heerlijke actie en goal van Mendy

Benzema verdubbelt de bonus

Ramos kritisch: "Waren geen 90 minuten gefocust, dat was fout"

Na de match was Real-aanvoerder niet helemaal blij, integendeel. Hij gaf zijn ploegmaats een veeg uit de pan, omdat ze in de val van de zelfgenoegzaamheid waren getrapt na de snelle 2-0-voorsprong. "Zonder het te beseffen maakten we de fout door het lichter aan te pakken, nadat we een scoreverloop hadden gekregen dat ons juist heel blij had moeten maken."

"Maar het was niet goed genoeg en vandaag kun je niemand verslaan als je niet 90 minuten lang gefocust bent. Wij wonnen de eerste en verloren de tweede helft. En hoewel we de 3 punten haalden, deden we dingen die we nooit zouden mogen doen, zoals een goedkope goal slikken."

Na 9 competitiezeges op een rij kan Real donderdag zijn eerste titel sinds 2017 pakken: "Dat zou heel wat betekenen voor ons. Het zou een beloning zijn voor onze regelmaat en het harde werk doorheen het hele jaar."

"De lockdown diende ons. Het was een keerpunt, waarbij we hard werkten aan de rentree en ons de titel inprentten. We zitten volop in de titelstrijd en ik hoop dat we donderdag gepast kunnen vieren."