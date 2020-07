Eden Hazard zit weer in kern van Real Madrid: "Hij wil dit team helpen"

14:29

"Hoop dat we nog op Eden kunnen rekenen". Real Madrid kon bij de hervatting na de coronabreak wel rekenen op Eden Hazard, maar de Rode Duivel is na enkele stevige tackles toch weer op de sukkel met zijn enkels. Speelt hij nog een rol in het Spaanse titeldebat en in de ontknoping van de Champions League? Coach Zinédine Zidane: "Ik hoop echt dat we in die laatste vier competitiewedstrijden op Eden kunnen rekenen en daarna ook nog in de Champions League."