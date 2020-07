Atletico Madrid (zonder zieke Carrasco) speelt al 15e keer gelijk

Yannick Carrasco doet het de jongste weken uitstekend, maar nu stond hij niet eens op het wedstrijdblad voor de laatavondmatch. De reden: hij had last van zijn spijsvertering.

Geen nood, al na 1 minuut stond zijn team op voorsprong in Galicië. Nog voor we doorhadden dat de match begonnen was, tikte Morata de 0-1 in doel.

Fran Beltran wiste het vroege doelpunt uit in de tweede doelpunt. En dat deed Fran fraai: met een volley verlengde hij een voorzet.