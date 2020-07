Mak Barcelona blijft in spoor van Real en stuurt Espanyol naar 2e klasse

Barcelona had afgelopen weekend indruk gemaakt bij Villarreal, maar in het lege Camp Nou zat er weinig pit in Messi en co. Rode lantaarn Espanyol had de beste kansen in de eerste helft, maar botste of op Ter Stegen of op de paal.

Net na de rust verloren beide teams een mannetje met een rode kaart in een hectisch begin van de 2e helft. Ansu Fati stond amper 5 minuten op het veld toen hij weggestuurd werd na een roekeloze tussenkomst.

Net voor het uur reageerde Luis Suarez als snelste op een rebound om net voor het uur de 1-0 te maken. De goal werd ingeleid door een leuke combinatie tussen Griezmann en Messi. De enige andere goeie aanval van Barcelona eindigde met een harde volley van Messi en een knappe redding.

In de slotfase waren er nog enkele hete standjes voor het doel van Ter Stegen, maar de bal wilde niet goed vallen voor Espanyol. Dat is nu zeker van de degradatie. Espanyol speelde onafgebroken in La Liga sinds 1994.