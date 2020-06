VIDEO: Eentje om te bewonderen: de reuzenslalom van Guedes

In de Spaanse competitie ontving Valencia Osasuna. Na een kwartiertje lag de 1-0 al in doel. Met dank aan Gonçalo Guedes, die niet te stuiten was in zijn wandeling. Half struikelend stuurde hij enkele mannetjes het bos is, waarna de afwerking ook nog op punt stond. Bekijk zijn goal hier. Eindstand: 2-0.