Brilscore in flauwe topper tussen Sevilla en Barcelona

Wie met hoge verwachtingen voor zijn tv-scherm postgevat had, kwam vrijdagavond bedrogen uit. Dat een opstootje tussen beide kampen het belangrijkste wapenfeit was voor de rust was dan ook tekenend voor het nieveau van de wedstrijd.

Ook de tweede helft bracht weinig tot geen beterschap, al kon Ocampos Ter Stegen toch eens aan het werk zetten. Aan de overkant was de thuisploeg niet onder de indruk van de prikjes van Barcelona.

In de extra tijd slaagde Sevilla er toch nog ei zo na in om de 3 punten thuis te houden. Reguilon mikte van dichtbij pal op Ter Stegen, die zo zijn team behoedde voor een nederlaag. Als Real Madrid zondag Real Sociedad verslaat, telt het evenveel punten als Barça. De Madrilenen leiden dan wel dankzij een beter onderling resultaat.