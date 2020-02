LIVE: Invaller Carrasco moet het tij doen keren in clash tegen Courtois

67' tweede helft, minuut 67. Simeone geeft teken aan Carrasco om zich klaar te maken voor een wissel. Een invalbeurt is niet veraf meer. Simeone geeft teken aan Carrasco om zich klaar te maken voor een wissel. Een invalbeurt is niet veraf meer.

66' Gele kaart voor Felipe van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 66 Felipe Atlético Madrid

64' tweede helft, minuut 64. Vinicius probeert het zelf eens. De Braziliaan kiest voor de plaatsbal, maar die mist de nodige kracht. Het publiek kan het wel smaken en trakteert de invaller op een applaus. . Vinicius probeert het zelf eens. De Braziliaan kiest voor de plaatsbal, maar die mist de nodige kracht. Het publiek kan het wel smaken en trakteert de invaller op een applaus.

62' tweede helft, minuut 62. Benzema haalt de achterlijn en haalt er een hoekschop uit. Real blijft doordrukken, Atletico heeft het lastig. . Benzema haalt de achterlijn en haalt er een hoekschop uit. Real blijft doordrukken, Atletico heeft het lastig.

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Atlético Madrid 1 0

56' tweede helft, minuut 56. Benzema scoort! Net toen we ons bijna in slaap lieten wiegen, schudt het doelpunt van Benzema ons genadeloos wakker. Mendy levert een assist op maar af, Benzema hoeft maar binnen te knallen. De voorbereiding van Vinicius mag zeker niet onderschat worden. Benzema scoort! Net toen we ons bijna in slaap lieten wiegen, schudt het doelpunt van Benzema ons genadeloos wakker. Mendy levert een assist op maar af, Benzema hoeft maar binnen te knallen. De voorbereiding van Vinicius mag zeker niet onderschat worden.

50' tweede helft, minuut 50. Vervanging bij Atlético Madrid, Thomas Lemar erin, Álvaro Morata eruit wissel Álvaro Morata Thomas Lemar

49' tweede helft, minuut 49. Simeone beantwoordt wissels Zidane. Onder luid gefluit van de Real-fans gaat Morata (ex-Real) het veld af. Atletico-coach Simeone heeft na 4 minuten spelen in de tweede helft een antwoord klaar op de wissels van Zidane. Lemar komt het veld op. Morata is allesbehalve opgezet met zijn wissel. Simeone beantwoordt wissels Zidane Onder luid gefluit van de Real-fans gaat Morata (ex-Real) het veld af. Atletico-coach Simeone heeft na 4 minuten spelen in de tweede helft een antwoord klaar op de wissels van Zidane. Lemar komt het veld op. Morata is allesbehalve opgezet met zijn wissel.

47' tweede helft, minuut 47. Save Oblak. Real komt met goede bedoelingen uit de kleedkamer. Valverde schiet vanaf de rand van het strafschopgebied. Oblak heeft een goede parade in huis op de strakke plaatsbal. Save Oblak Real komt met goede bedoelingen uit de kleedkamer. Valverde schiet vanaf de rand van het strafschopgebied. Oblak heeft een goede parade in huis op de strakke plaatsbal.

46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. Bij Real komen Vinicius en Vazquez het veld op ten koste van Kroos en Isco. Krijgen we wat meer peper en zout in de tweede helft? We mogen het hopen. START 2E HELFT Bij Real komen Vinicius en Vazquez het veld op ten koste van Kroos en Isco. Krijgen we wat meer peper en zout in de tweede helft? We mogen het hopen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:47 rust, 16 uur 47. Vervanging bij Real Madrid, Lucas Vázquez erin, Isco eruit wissel Isco Lucas Vázquez

16:47 rust, 16 uur 47. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Toni Kroos eruit wissel Toni Kroos Vinícius Júnior

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST. Rusten doen we met een brilscore in Bernabeu. Atletico was de betere ploeg, maar kon niet scoren in een typerende Madrileense derby. . RUST Rusten doen we met een brilscore in Bernabeu. Atletico was de betere ploeg, maar kon niet scoren in een typerende Madrileense derby.

41' eerste helft, minuut 41. Correa mag zomaar op Courtois afstormen. Randje buitenspel, maar de vlag blijft beneden. De Argentijn vuurt de bal voorbij Courtois, maar ziet zijn schot langs de verkeerde kant van de paal voorbij vliegen. Correa mag zomaar op Courtois afstormen. Randje buitenspel, maar de vlag blijft beneden. De Argentijn vuurt de bal voorbij Courtois, maar ziet zijn schot langs de verkeerde kant van de paal voorbij vliegen.

39' eerste helft, minuut 39. We zien voorlopig een typische Madrileense derby. Gesloten en weinig kansen. Het is wachten op een doelpunt om wat pit in de wedstrijd te zwieren. We zien voorlopig een typische Madrileense derby. Gesloten en weinig kansen. Het is wachten op een doelpunt om wat pit in de wedstrijd te zwieren.

32' eerste helft, minuut 32. Saul brengt de bal vanop links tot bij Morata. De Atletico-spits gaat te gretig liggen, geen penalty oordeelt de scheidsrechter. Saul brengt de bal vanop links tot bij Morata. De Atletico-spits gaat te gretig liggen, geen penalty oordeelt de scheidsrechter.

27' eerste helft, minuut 27. Carvajal is aangetikt en blijft tegen het gras plakken. De Spanjaard kreeg een tik van Felipe, maar van kwaad opzet is geen sprake. De verzorgers snellen het veld op, Carvajal lijkt weer voort te kunnen. Carvajal is aangetikt en blijft tegen het gras plakken. De Spanjaard kreeg een tik van Felipe, maar van kwaad opzet is geen sprake. De verzorgers snellen het veld op, Carvajal lijkt weer voort te kunnen.

24' eerste helft, minuut 24. Atletico neemt het commando even over. Het drukt de thuisploeg achteruit, maar komt moeilijk tot echt goede kansen. Atletico neemt het commando even over. Het drukt de thuisploeg achteruit, maar komt moeilijk tot echt goede kansen.

19' eerste helft, minuut 19. Saul trapt naast. Atletico blijft even op de helft van Real hangen en puurt er een nieuwe kans uit. Deze keer is het de beurt aan Saul om aan te leggen. Zijn schot vliegt rakelings naast. Saul trapt naast Atletico blijft even op de helft van Real hangen en puurt er een nieuwe kans uit. Deze keer is het de beurt aan Saul om aan te leggen. Zijn schot vliegt rakelings naast.

18' eerste helft, minuut 18. Courtois redt! Daar is de eerste kans voor Atletico! Vitolo komt met een gelukje in balbezit in de zestien en schiet. Courtois met de goede redding. Een hoekschop moet de doelman wel toestaan. Courtois redt! Daar is de eerste kans voor Atletico! Vitolo komt met een gelukje in balbezit in de zestien en schiet. Courtois met de goede redding. Een hoekschop moet de doelman wel toestaan.

16' eerste helft, minuut 16. Opnieuw een kans voor Real. Deze keer is het Kroos die er zijn voet tegen zet. Een moeilijk schot van ver dat over doel belandt. Opnieuw een kans voor Real. Deze keer is het Kroos die er zijn voet tegen zet. Een moeilijk schot van ver dat over doel belandt.

13' eerste helft, minuut 13. Ramos verdediger? Dan komt Benzema toch gewoon meeverdedigen. Evenwel zonder succes, integendeel. De Franse spits levert de bal gewoon in bij Atletico, dat er niets mee kan klaarspelen. Ramos verdediger? Dan komt Benzema toch gewoon meeverdedigen. Evenwel zonder succes, integendeel. De Franse spits levert de bal gewoon in bij Atletico, dat er niets mee kan klaarspelen.

11' eerste helft, minuut 11. Het aanvallende geweld komt voorlopig van verdediger Ramos. Die krijgt de bal na een hoekschop mooi in zijn rechtervoet aangespeeld, maar zijn plaatsbal mist de nodige richting. Het aanvallende geweld komt voorlopig van verdediger Ramos. Die krijgt de bal na een hoekschop mooi in zijn rechtervoet aangespeeld, maar zijn plaatsbal mist de nodige richting.

10' eerste helft, minuut 10. De druk van de thuisploeg neemt zoetjesaan toe. Carvajal bereikt de achterlijn en haalt er een hoekschop uit. . De druk van de thuisploeg neemt zoetjesaan toe. Carvajal bereikt de achterlijn en haalt er een hoekschop uit.

6' eerste helft, minuut 6. Eerste kansjes voor Real. Een afvallende bal uit corner bereikt de slof van Modric, die meteen uithaalt. De Kroaat ziet zijn schot afgeblokt. Even later lepelt Kroos de bal tot bij Ramos, maar die raakt de bal niet goed. Eerste kansjes voor Real Een afvallende bal uit corner bereikt de slof van Modric, die meteen uithaalt. De Kroaat ziet zijn schot afgeblokt. Even later lepelt Kroos de bal tot bij Ramos, maar die raakt de bal niet goed.

3' eerste helft, minuut 3. Er wordt heel voorzichtig gestart door beide ploegen. Real tikt wat rond, Atletico zet geen druk. Er wordt heel voorzichtig gestart door beide ploegen. Real tikt wat rond, Atletico zet geen druk.

1' eerste helft, minuut 1. START! We zijn eraan begonnen in Bernabeu. Atletico heeft afgetrapt, wie start het gretigst? START! We zijn eraan begonnen in Bernabeu. Atletico heeft afgetrapt, wie start het gretigst?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:00 vooraf, 16 uur . Moment stilte voor Kobe Bryant. Ook in Madrid wordt er een moment van stilte ingelast voor Kobe Bryant. Een aangrijpend moment ter herdenking van de overleden basketballegende. . Moment stilte voor Kobe Bryant Ook in Madrid wordt er een moment van stilte ingelast voor Kobe Bryant. Een aangrijpend moment ter herdenking van de overleden basketballegende.

15:55 vooraf, 15 uur 55. Heenronde brilscore. Op speeldag 7 stonden beide teams al tegenover elkaar. Toen werd het 0-0. In de Spaanse Supercup kregen we wel een winnaar: Real Madrid haalde het na strafschoppen en dankzij een uiterst sterke Courtois. Heenronde brilscore Op speeldag 7 stonden beide teams al tegenover elkaar. Toen werd het 0-0. In de Spaanse Supercup kregen we wel een winnaar: Real Madrid haalde het na strafschoppen en dankzij een uiterst sterke Courtois.

15:43 vooraf, 15 uur 43. Vaste waarde Courtois, bankzitter Carrasco. Yannick Carrasco mag al meteen plaatsnemen op de bank bij zijn terugkeer in Spanje. De Rode Duivel keerde terug uit China, maar start nog niet in de basis. Hij moet wachten op een invalbeurt. Bij Real start vaste waarde Courtois opnieuw in doel. Eden Hazard is nog niet fit. Voorin krijgt Benzema weer de voorkeur op Jovic. Achterin zien we opnieuw Ramos in de defensie. Vaste waarde Courtois, bankzitter Carrasco Yannick Carrasco mag al meteen plaatsnemen op de bank bij zijn terugkeer in Spanje. De Rode Duivel keerde terug uit China, maar start nog niet in de basis. Hij moet wachten op een invalbeurt. Bij Real start vaste waarde Courtois opnieuw in doel. Eden Hazard is nog niet fit. Voorin krijgt Benzema weer de voorkeur op Jovic. Achterin zien we opnieuw Ramos in de defensie.

15:38 vooraf, 15 uur 38. Derby! Real en Atletico spelen vanmiddag de Madrileense derby. In Bernabeu staat er heel wat op het spel. Atletico is de laatste weken op de sukkel, dat is het minste wat je kan zeggen. Real is dan weer alleen leider door de belabberde prestaties van Barcelona de afgelopen tijd. . Derby! Real en Atletico spelen vanmiddag de Madrileense derby. In Bernabeu staat er heel wat op het spel. Atletico is de laatste weken op de sukkel, dat is het minste wat je kan zeggen. Real is dan weer alleen leider door de belabberde prestaties van Barcelona de afgelopen tijd.

15:38 - Vooraf Vooraf, 15 uur 38

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Karim Benzema, Isco Opstelling Real Madrid Isco, Karim Benzema, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Šime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi, Ángel Correa, Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl, Vitolo, Álvaro Morata Opstelling Atlético Madrid Álvaro Morata, Vitolo, Saúl, Thomas Partey, Marcos Llorente, Ángel Correa, Renan Lodi, Felipe, Stefan Savic, Šime Vrsaljko, Jan Oblak