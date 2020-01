15:40

vooraf, 15 uur 40. Eerste echte test voor Setien. De nieuwe trainer van Barcelona staat voor zijn eerste test in Valencia. Barcelona won dit seizoen de heenmatch in Camp Nou overtuigend met 5-2, toch zijn ze best op hun hoede. In de afgelopen 2 seizoenen lieten de Catalanen telkens 2 punten liggen in Mestella. De geblesseerde Luis Suarez blonk uit tegen Valencia in de 5-2 overwinning. Messi zat toen geblesseerd in de tribune. Vandaag zijn de rollen omgekeerd. Kan Messi vandaag zijn 25e goal maken tegen Valencia? .