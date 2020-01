Atletico lijkt winnen verleerd, Leganes-keeper solliciteert naar Oscar

Atletico had na het verlies van Barcelona een mooie kans om wat dichter bij de leider te sluipen, maar het draait de laatste weken helemaal vierkant bij de Madrilenen. Het team van coach Diego Simeone verloor van het bescheiden Eibar in de competitie en werd door derdeklasser Leonesa uit de Copa del Rey geknikkerd. Toch liet het bestuur van Atletico weten dat de positie van Simeone niet ter discussie staat.

Maar op het veld was er van beterschap nog geen sprake. De thuisploeg kon amper iets klaarmaken tegen de nummer 19 in La Liga. Leganes sprokkelde een punt na een troosteloze partij, waarin de hoofdrol weggelegd was voor de bezoekende doelman Ivan Cuellar.

De Spanjaard kreeg in de extra tijd een tweede gele kaart na een pathetisch stukje toneel. De doelman ging theatraal neer na een akkefietje met een ballenjongen, maar de scheidsrechter trapte niet in de krampachtige poging van Cuellar om wat tijd te winnen en toonde hem zijn tweede gele kaart.

De Leganes-goalie deed er vervolgens nog een stukje bovenop door tergend traag van het veld te sloffen en ging nog eens tegen de grond nadat hij zelf de confrontatie met Morata opgezocht had. Toen Cuellar eindelijk in de coulissen verdwenen was, mocht Atletico nog heel even met zijn tienen spelen, maar scoren lukte niet meer.