VIDEO: Messi viert Gouden Bal met hattrick, Suarez scoort wereldgoal

Voor de wedstrijd was er nog een mooi momentje voor Lionel Messi. Het fenomeen werd in Camp Nou in de bloemetjes gezet voor zijn 6e Ballon d'Or, die hij maandag won, en werd getrakteerd op een emo-momentje met zijn drie zoontjes. De gelauwerde Argentijn kon zich alweer opmaken voor een boeiende avond.

Het duurde niet lang of de Blaugrana konden voor het eerst juichen: Griezmann opende de score met een lekkere stiftbal. Tien minuutjes later was het de grootmeester himself die met een heerlijke plaatsbal voor de dubbele voorsprong zorgde.

Eventjes werd de ploeg van coach Valverde opgeschrikt toen Budimir voor de aansluiting zorgde, maar niet veel later vonden Messi en Suarez het welletjes. Messi zorgde met alweer een achteloze plaatsbal voor de 3-1 en twee minuten later deed Suarez met een weergaloos doelpunt de Catalanen kraaien van vreugde.

Na de rust was het beste er wat af voor de thuisploeg. Op het uur kon opnieuw Budimir de pijn wat verzachten voor Mallorca, toen Ter Stegen een voorzet foutief inschatte. In de 83e minuut kwam er dan toch nog de kers op de blauw-rode taart toen Messi met alweer een loepzuivere afwerking zijn hattrick vervolledigde. Opdracht volbracht voor Barcelona, dat opnieuw samen met Real Madrid aan de leiding komt in Spanje.