LIVE: Benzema helpt Real Madrid overeind na dramatische terugspeelbal

Fase per fase

66' tweede helft, minuut 66. Een fluitconcert in Madrid: niet voor Real Sociedad, wel voor Gareth Bale. De supporters nemen zijn vlag "Wales. Golf. Madrid." niet in dank af. De Welshman valt in voor Rodrygo. Een fluitconcert in Madrid: niet voor Real Sociedad, wel voor Gareth Bale. De supporters nemen zijn vlag "Wales. Golf. Madrid." niet in dank af. De Welshman valt in voor Rodrygo.

65' tweede helft, minuut 65. Willian José laat zijn schot stuiten richting de hoek, maar daar ligt Courtois te wachten. Real Sociedad geeft een teken van leven. Willian José laat zijn schot stuiten richting de hoek, maar daar ligt Courtois te wachten. Real Sociedad geeft een teken van leven.

64' tweede helft, minuut 64. Hazard probeert. Eden Hazard kan ook zijn bal niet in de hoek plaatsen. Zijn schot met links is hard, maar wel te centraal om Remiro te verontrusten. Hazard probeert Eden Hazard kan ook zijn bal niet in de hoek plaatsen. Zijn schot met links is hard, maar wel te centraal om Remiro te verontrusten.

62' tweede helft, minuut 62. Real Sociedad is nog lang niet klaar om zich gewonnen te geven. Martin Odegaard wil zijn moederclub in de problemen brengen, maar zijn schotje belandt mooi in de armen van Courtois. Real Sociedad is nog lang niet klaar om zich gewonnen te geven. Martin Odegaard wil zijn moederclub in de problemen brengen, maar zijn schotje belandt mooi in de armen van Courtois.

60' tweede helft, minuut 60. Eden Hazard slalomt tussen de Baskische linies op zoek naar een aanspeelpunt, maar geen enkele ploegmaat biedt zich aan. Voorlopig speelt de Rode Duivel een onzichtbare wedstrijd. Eden Hazard slalomt tussen de Baskische linies op zoek naar een aanspeelpunt, maar geen enkele ploegmaat biedt zich aan. Voorlopig speelt de Rode Duivel een onzichtbare wedstrijd.

55' tweede helft, minuut 55. Real Madrid hoeft niet veel moeite te doen om de controle te behouden. Rodrygo staat moederziel alleen in het strafschopgebied, maar kan geen kracht achter zijn kopbal steken. Real Madrid hoeft niet veel moeite te doen om de controle te behouden. Rodrygo staat moederziel alleen in het strafschopgebied, maar kan geen kracht achter zijn kopbal steken.

52' Gele kaart voor Sergio Ramos van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 52 Sergio Ramos Real Madrid

52' tweede helft, minuut 52. Real Sociedad zal zijn beste voetbal moeten bovenhalen om Madrid in de problemen te brengen. Odegaard doet zijn best door Casemiro en Ramos aan de praat te houden, maar zijn inspanning krijgt geen vervolg. Real Sociedad zal zijn beste voetbal moeten bovenhalen om Madrid in de problemen te brengen. Odegaard doet zijn best door Casemiro en Ramos aan de praat te houden, maar zijn inspanning krijgt geen vervolg.

48' tweede helft, minuut 48. Een streep (met een gelukje). Real Madrid komt na twee minuten op voorsprong met het nodige geluk. Valverde ziet zijn schot afwijken in doel, Remiro staat aan de grond genageld. Een streep (met een gelukje) Real Madrid komt na twee minuten op voorsprong met het nodige geluk. Valverde ziet zijn schot afwijken in doel, Remiro staat aan de grond genageld.

48' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 48 door Federico Valverde van Real Madrid. 2, 1. goal Real Madrid Real Sociedad 2 1

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Het is hopen op meer spektakel in de tweede helft. Kan Real Madrid voortborduren op de betere periode net voor de rust? Start tweede helft Het is hopen op meer spektakel in de tweede helft. Kan Real Madrid voortborduren op de betere periode net voor de rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Sergio Ramos bracht Real Madrid snel in de problemen met een dramatische terugspeelbal, maar Karim Benzema schoot zijn aanvoerder te hulp met de gelijkmaker. De beslissing moet na de rust vallen. Rust Sergio Ramos bracht Real Madrid snel in de problemen met een dramatische terugspeelbal, maar Karim Benzema schoot zijn aanvoerder te hulp met de gelijkmaker. De beslissing moet na de rust vallen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Sergio Ramos wil zijn foutje van in de openingsminuut goedmaken, maar de scheidsrechter heeft hands gezien in het strafschopgebied. Uit herhaling blijkt het de borst te zijn geweest. Sergio Ramos wil zijn foutje van in de openingsminuut goedmaken, maar de scheidsrechter heeft hands gezien in het strafschopgebied. Uit herhaling blijkt het de borst te zijn geweest.

41' eerste helft, minuut 41. Real Madrid zet nu stevig druk. Benzema komt enkele centimeters tekort voor zijn tweede doelpunt van de avond. Hazard loopt zich vast op de Baskische afweergordel. . Real Madrid zet nu stevig druk. Benzema komt enkele centimeters tekort voor zijn tweede doelpunt van de avond. Hazard loopt zich vast op de Baskische afweergordel.

40' eerste helft, minuut 40. Odegaard stookt gevaar met een laag getrapte corner, maar geen enkele ploegmaat kan de bal oppikken. Odegaard stookt gevaar met een laag getrapte corner, maar geen enkele ploegmaat kan de bal oppikken.

38' eerste helft, minuut 38. Benzema maakt gelijk. Een voorzet van Modric valt dan toch eens goed en zo'n kans moet je Karim Benzema niet geven. De Franse spits duwt zijn tiende doelpunt van het seizoen binnen met de borst. . Benzema maakt gelijk Een voorzet van Modric valt dan toch eens goed en zo'n kans moet je Karim Benzema niet geven. De Franse spits duwt zijn tiende doelpunt van het seizoen binnen met de borst.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 1. goal Real Madrid Real Sociedad 1 1

36' eerste helft, minuut 36. Modric blijft met wat geluk in balbezit, maar zijn voorzet is alweer een prooi voor Llorente. Real Madrid probeert wel druk te zetten, maar het wordt zelden gevaarlijk. Modric blijft met wat geluk in balbezit, maar zijn voorzet is alweer een prooi voor Llorente. Real Madrid probeert wel druk te zetten, maar het wordt zelden gevaarlijk.

34' eerste helft, minuut 34. Een een-tweetje met Carvajal is te doorzichtig. Real Madrid moet op zoek naar creatievere oplossingen. Ook Eden Hazard is al even vermist. Een een-tweetje met Carvajal is te doorzichtig. Real Madrid moet op zoek naar creatievere oplossingen. Ook Eden Hazard is al even vermist.

31' eerste helft, minuut 31. Real Sociedad probeert met een ingestudeerd nummertje Courtois in de problemen te brengen, maar Benzema heeft het in de smiezen en steekt er een stokje voor. Real Sociedad probeert met een ingestudeerd nummertje Courtois in de problemen te brengen, maar Benzema heeft het in de smiezen en steekt er een stokje voor.

30' eerste helft, minuut 30. Modric speelt de bal kwijt en moet zijn balverlies foutief herstellen. Een interessante vrije trap voor Sociedad, dat met lef speelt. . Modric speelt de bal kwijt en moet zijn balverlies foutief herstellen. Een interessante vrije trap voor Sociedad, dat met lef speelt.

28' eerste helft, minuut 28. Benzema wil zijn duit in het zakje doen, maar zijn schot met zijn linker is niet echt een waardevolle bijdrage. De Franse spits moet op zoek naar andere oplossingen. . Benzema wil zijn duit in het zakje doen, maar zijn schot met zijn linker is niet echt een waardevolle bijdrage. De Franse spits moet op zoek naar andere oplossingen.

27' eerste helft, minuut 27. Real Sociedad loert op de counter. Zubeldia schiet uit de startblokken, maar vergeet de bal mee te nemen. . Real Sociedad loert op de counter. Zubeldia schiet uit de startblokken, maar vergeet de bal mee te nemen.

25' eerste helft, minuut 25. Real Madrid wordt wat zenuwachtig van de achterstand, Real Sociedad kan zich terugplooien op zijn geliefkoosde spel. Vindt De Koninklijke nog de oplossing? Real Madrid wordt wat zenuwachtig van de achterstand, Real Sociedad kan zich terugplooien op zijn geliefkoosde spel. Vindt De Koninklijke nog de oplossing?

22' eerste helft, minuut 22. Heerlijke save van Remiro. Ferland Mendy pakt uit met een verschroeiend afstandsschot en dwingt Remiro tot een redding. Knappe save van de doelman. Heerlijke save van Remiro Ferland Mendy pakt uit met een verschroeiend afstandsschot en dwingt Remiro tot een redding. Knappe save van de doelman.

21' eerste helft, minuut 21. De wedstrijd ligt al even stil omdat Oyarzabal de bal op een gevoelige plek heeft opgevangen. Real Madrid kan weer in actie komen. De wedstrijd ligt al even stil omdat Oyarzabal de bal op een gevoelige plek heeft opgevangen. Real Madrid kan weer in actie komen.

16' eerste helft, minuut 16. Courtois voorkomt 0-2. Carvajal laat zich als een preminiem opzijzetten in het duel op de rechterflank. Odegaard heeft moeite met de controle in het strafschopgebied, maar Willian Jose dwingt Courtois wel nog tot een puike redding. Sociedad blijft gevaarlijk. Courtois voorkomt 0-2 Carvajal laat zich als een preminiem opzijzetten in het duel op de rechterflank. Odegaard heeft moeite met de controle in het strafschopgebied, maar Willian Jose dwingt Courtois wel nog tot een puike redding. Sociedad blijft gevaarlijk.

14' eerste helft, minuut 14. Odegaard krijgt applaus van het thuispubliek voor een gemeten pass op Willian José. De aanval strandt op het achterwerk van Mendy. Odegaard krijgt applaus van het thuispubliek voor een gemeten pass op Willian José. De aanval strandt op het achterwerk van Mendy.

13' eerste helft, minuut 13. Portu laat zijn knietje even hangen bij een tussenkomst van Courtois. De doelman blijft met een pijnlijke grimas liggen, maar krijgt meteen de verontschuldigingen van de Spaanse middenvelder. Portu laat zijn knietje even hangen bij een tussenkomst van Courtois. De doelman blijft met een pijnlijke grimas liggen, maar krijgt meteen de verontschuldigingen van de Spaanse middenvelder.

11' eerste helft, minuut 11. Hazard ziet een opening op de linkerflank, maar kan er zich niet doorwurmen. Zubeldia sluit de poort en begaat een overtreding. . Hazard ziet een opening op de linkerflank, maar kan er zich niet doorwurmen. Zubeldia sluit de poort en begaat een overtreding.

9' eerste helft, minuut 9. Hazard in het zijnet. Benzema zet Hazard op weg naar doel, maar de hoek is scherp. De Rode Duivel probeert de bal nog over doelman Remiro te scheppen, maar mikt in het zijnet. Hazard in het zijnet Benzema zet Hazard op weg naar doel, maar de hoek is scherp. De Rode Duivel probeert de bal nog over doelman Remiro te scheppen, maar mikt in het zijnet.

8' eerste helft, minuut 8. Madrid wil profiteren van een momentje paniek bij de bezoekers. Modric zoekt meteen de knikker van Benzema, zonder resultaat. Madrid wil profiteren van een momentje paniek bij de bezoekers. Modric zoekt meteen de knikker van Benzema, zonder resultaat.

6' eerste helft, minuut 6. Niet iedereen bij Real Madrid lijkt al goed wakker. Real Sociedad ziet het graag gebeuren. Niet iedereen bij Real Madrid lijkt al goed wakker. Real Sociedad ziet het graag gebeuren.

4' eerste helft, minuut 4. Courtois was al vijf wedstrijden op rij ongeslagen, maar daar komt abrupt een einde aan. Ramos krabt zich schuldbewust in de haren. Courtois was al vijf wedstrijden op rij ongeslagen, maar daar komt abrupt een einde aan. Ramos krabt zich schuldbewust in de haren.

3' eerste helft, minuut 3. Opdoffer. Na amper twee minuten staat het openingsdoelpunt al op het scorebord. Een dramatische terugspeelbal van Ramos op Courtois vormt de perfecte assist voor Willian José. Opdoffer Na amper twee minuten staat het openingsdoelpunt al op het scorebord. Een dramatische terugspeelbal van Ramos op Courtois vormt de perfecte assist voor Willian José.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Real Madrid begint aan zijn opwarmer voor de Champions League-match tegen PSG. Vormt Sociedad een goede sparring partner? Aftrap Real Madrid begint aan zijn opwarmer voor de Champions League-match tegen PSG. Vormt Sociedad een goede sparring partner?

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Willian José van Real Sociedad. 0, 1. goal Real Madrid Real Sociedad 0 1

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Ik reken op Bale en dat is niets nieuws. Hij kan beslissend zijn en hij is een hele belangrijke speler. Ik reken op hem. Zinedine Zidane. Ik reken op Bale en dat is niets nieuws. Hij kan beslissend zijn en hij is een hele belangrijke speler. Ik reken op hem Zinedine Zidane

20:53 vooraf, 20 uur 53. Duivelse duo. Zoals gewoonlijk staan Thibaut Courtois en Eden Hazard samen aan de aftrap. Voor Gareth Bale, die Wales op de eerste plaats zet, is er enkel een plekje op de bank vrij. Ook Marcelo en Kroos worden gespaard voor het bezoekje van PSG dinsdag. Duivelse duo Zoals gewoonlijk staan Thibaut Courtois en Eden Hazard samen aan de aftrap. Voor Gareth Bale, die Wales op de eerste plaats zet, is er enkel een plekje op de bank vrij. Ook Marcelo en Kroos worden gespaard voor het bezoekje van PSG dinsdag.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Odegaard tegen moederclub. De Noorse spelmaker Martin Odegaard (20), een toptalent, moet al enkele jaren vrede nemen met uitleenbeurten. Real Madrid stalde hem al bij Heerenveen en Vitesse en nu moet hij bij Real Sociedad proberen De Koninklijke te overtuigen. Adnan Januzaj zit op de bank bij de bezoekers. Odegaard tegen moederclub De Noorse spelmaker Martin Odegaard (20), een toptalent, moet al enkele jaren vrede nemen met uitleenbeurten. Real Madrid stalde hem al bij Heerenveen en Vitesse en nu moet hij bij Real Sociedad proberen De Koninklijke te overtuigen. Adnan Januzaj zit op de bank bij de bezoekers.

20:47 - Vooraf Vooraf, 20 uur 47

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Rodrygo, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Rodrygo, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Real Sociedad. Alex Remiro, Joseba Zaldua, Aritz Elustondo, Diego Llorente, Nacho Monreal, Martin Ødegaard, Igor Zubeldia, Mikel Merino, Portu, Willian José, Mikel Oyarzabal Opstelling Real Sociedad Mikel Oyarzabal, Willian José, Portu, Mikel Merino, Igor Zubeldia, Martin Ødegaard, Nacho Monreal, Diego Llorente, Aritz Elustondo, Joseba Zaldua, Alex Remiro