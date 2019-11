Leider Barcelona draait achterstand om op bezoek bij rode lantaarn

Messi en co maakten er maar een matig schouwspel van. De Marokkaan En-Nesyri fusilleerde Ter Stegen met een hard schot in de linkerbovenhoek na dik 10 minuten. Barça kwam amper tot een vloeiende aanval. Suarez creëerde dan maar zelf een kans, geweerd door doelman Cuellar. Die had wat later ook een broodnodige redding in huis op een kopbal van de Uruguayaan.

"Het was niet briljant, maar zulke matchen winnen zijn nodig om kampioen te worden"

Barça-coach Valverde zocht geen excuses: "We spelen dit seizoen niet goed buitenshuis. We verloren al 3 uitmatchen. Maar telkens op een andere manier. Vandaag waren we niet briljant, maar we moeten niet kniezen. We stonden 1-0 achter, wat ons al vaker overkwam dit seizoen. Maar we konden ons herpakken en finaal nog winnen. In een seizoen moet je ook match winnnen zonder te schitteren, zo word je kampioen. Vorig seizoen was dat net hetzelfde."