Spaans sprookje: "Klein duimpje" Granada staat op kop in La Liga

Betis is dit seizoen op de sukkel en kon weinig klaar maken op bezoek bij Granada. Het werd op het uur koud gepakt op de counter: ex-Betis-speler Vadillo werkte van dichtbij de 1-0 in één tijd in doel na een snelle tegenaanval.

Granada gaf die kleine voorsprong niet meer uit handen, ook al kwam Betis nog dicht bij de gelijkmaker toen Sergio Canales na een vrije trap de lat raakte.

Dankzij de vierde thuiszege op een rij pronkt Granada minstens enkele dagen op kop van het klassement met 20 punten, Barcelona telt een punt en een match minder omdat de Clasico werd uitgesteld. Donderdag trekt Granada naar Getafe.

Granada keerde dit seizoen na twee seizoenen afwezigheid terug in de hoogste klasse. Na 10 matchen telt de Spaanse club al 20 punten, evenveel punten als na het seizoen 2016-2017 toen Granada als hekkensluiter degradeerde.

Het budget van Granada bedraagt 35 miljoen euro, het op twee na laagste in de Spaanse hoogste klasse. Ter vergelijking: Barcelona spendeerde afgelopen zomer 255 miljoen euro aan transfers en werkt met een jaarlijks budget van 671 miljoen euro.