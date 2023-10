17-jarige Marc Guiu beleeft droomdebuut bij Barcelona met verlossende goal tegen stug Bilbao

Barcelona had het niet onder de markt met een goed georganiseerd Bilbao, dat zeker voor de rust de evenknie was van de thuisploeg. De beste kans was ook voor de bezoekers, maar doelman Ter Stegen bracht redding op het schot van Nico Williams.

Ook de 2e helft bracht niet meteen beterschap voor Barça, tot trainer Xavi groeibriljant Lamine Yamal in de strijd gooide. De 16-jarige aanvaller flirtte al snel met het openingsdoelpunt, maar kreeg de bal er niet in.

Zo bleef het spannend tot 10 minuten voor tijd en de gouden invalbeurt van Marc Guiu. De 17-jarige debutant stond amper 23 seconden op het veld toen hij na een assist van João Felix de 1-0 door de benen van Bilbao-keeper Unai Simon schoof.

Nooit eerder scoorde een debutant sneller in de Primera Division. Het was een perfect sprookje voor Guiu, want dankzij zijn doelpunt pakte Barcelona meteen ook de 3 punten. In de stand blijft Barça zo op één puntje van Real Madrid en Girona.