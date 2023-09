Diaz scoort eerste goal sinds zijn terugkeer, Real Madrid wint zonder glans

Maximo Perrone (UD Las Palmas) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Ceballos (Real Madrid).

Maximo Perrone (UD Las Palmas) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Ceballos (Real Madrid). tweede helft, minuut 91.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Rodrygo (Real Madrid) stond buitenspel. tweede helft, minuut 87.

Lucas Vázquez (Real Madrid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sergi Cardona (UD Las Palmas). tweede helft, minuut 82.

Marvin Park (UD Las Palmas) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Ceballos (Real Madrid). tweede helft, minuut 80.

Saúl Coco (UD Las Palmas) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Federico Valverde (Real Madrid). tweede helft, minuut 79.

clock 78'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Kirian Rodriguez (UD Las Palmas), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 78.